7 rețete de pizza delicioase pe care le poți prepara acasă

De la clasica Margherita până la combinații îndrăznețe cu fructe de mare sau legume proaspete, pizza făcută în casă îți oferă libertatea de a alege ingredientele preferate și de a savura un preparat autentic, chiar la tine în bucătărie.

Pizza nu mai este de mult un preparat rezervat doar pizzeriilor. Cu puțină imaginație și câteva ingrediente la îndemână, oricine poate pregăti acasă o pizza gustoasă, personalizată după propriile preferințe. Iată șapte rețete care îți vor transforma mesele în adevărate momente de răsfăț culinar.

Aluat de bază (4 pizze)

Făină tip 00 sau 650: 600 g

Apă călduță (22–24°C): 380 ml

Drojdie uscată: 7 g (sau 20 g drojdie proaspătă)

Sare fină: 12 g

Zahăr: 5 g

Ulei de măsline: 20 ml

Mod de preparare

Amestecă apa cu drojdia și zahărul, lasă 5–10 min până face spumă. Într-un bol mare: făină + sare. Adaugă lichidele și uleiul; frământă 8–10 min până ai un aluat neted. Pune aluatul într-un vas uns, acoperă și lasă la dospit 60–90 min (până își dublează volumul). Împarte în 4 bile egale, acoperă și mai lasă 20–30 min la relaxat. Întinde fiecare bilă în disc de 28–30 cm.

Sos de roșii rapid (pentru 4 pizze)

Roșii pasate: 400 g

Ulei de măsline: 1 lingură

Usturoi ras: 1 cățel

Sare: 1/2 linguriță

Zahăr: 1/2 linguriță (opțional)

Oregano uscat: 1 linguriță

Busuioc uscat: 1/2 linguriță (sau câteva frunze proaspete, rupte)

Preparare: Amestecă la rece toate ingredientele. Nu trebuie fiert.

Coacere standard pentru toate rețetele: Preîncălzește cuptorul la 250°C (maximul cuptorului), cu piatră de pizza sau tavă întoarsă în interior, minim 30 min. Coace fiecare pizza 7–12 min, până marginile sunt rumen-aurii și brânza face bule.

1) Pizza Margherita

Pe o pizza:

Sos de roșii: 3–4 linguri

Mozzarella (bucăți scurse): 120–150 g

Frunze de busuioc proaspăt: 6–8

Ulei de măsline: 1 linguriță

Asamblare: Întinde sosul subțire, adaugă mozzarella, stropește cu ulei. Coace. Adaugă busuiocul imediat după scoatere.

2) Prosciutto e Funghi

Pe o pizza:

Sos de roșii: 3 linguri

Mozzarella: 120 g

Ciuperci champignon feliate fin: 80–100 g

Prosciutto crudo: 50–70 g (adăugat după coacere)

Piper proaspăt: după gust

Ulei de măsline: 1 linguriță

Asamblare: Sos + mozzarella + ciuperci. Coace. La final, așază feliile de prosciutto și stropește cu puțin ulei; piper.

3) Quattro Formaggi

Pe o pizza (fără sos de roșii; bază biancă):

Smântână dulce sau ricotta subțiată cu 1 lingură lapte: 2 linguri (opțional, strat foarte subțire)

Mozzarella: 90 g

Gorgonzola (sau alt albastru): 35–40 g

Parmigiano Reggiano ras: 20 g

Fontina sau Emmentaler/telemea maturată: 35–40 g

Ulei de măsline: 1 linguriță

Asamblare: Întinde baza biancă (opțional), apoi brânzeturile distribuite uniform. Coace până se topește și rumenește ușor.

4) Vegetariană

Pe o pizza:

Sos de roșii: 3 linguri

Mozzarella: 100–120 g

Ardei (mix culori), fâșii subțiri: 50 g

Roșii cherry, înjumătățite: 6–8 buc.

Ceapă roșie, felii subțiri: 30 g

Dovlecel, felii subțiri: 6–8 felii

Măsline negre feliate: 8–10 buc.

Oregano uscat + piper: după gust

Ulei de măsline: 1 linguriță

Asamblare: Sos + mozzarella + legume bine scurse, condimente. Coace. La final poți adăuga frunze de rucola (opțional).

5) Fructe de mare

Pe o pizza (bază biancă ușoară):

Ulei de măsline + usturoi ras: 1 linguriță + un vârf

Mozzarella: 100 g

Mix fructe de mare (creveți mici, inele calamar, midii) bine scurse și șterse: 120–140 g

Sare, piper

Lămâie: 1 felie (servire)

Pătrunjel tocat: 1 lingură (la final)

Asamblare: Unge baza cu ulei+usturoi, adaugă mozzarella, apoi fructele de mare (uscate, altfel lasă apă). Sare/piper. Coace în partea superioară a cuptorului. La final, pătrunjel și puțin suc de lămâie.

6) BBQ cu pui

Sos BBQ de bază (pentru 2–3 pizze):

Sos BBQ: 120 g

Pastă de roșii: 1 lingură

Oțet de mere: 1 linguriță (opțional)

Amestecă și folosește 3–4 linguri/pizza.

Pe o pizza:

Sos BBQ: 3–4 linguri (în loc de sos de roșii)

Mozzarella: 100–120 g

Piept de pui gătit și tocat/cuburi: 120 g

(marinat rapid în 1 linguriță ulei + 1 linguriță sos BBQ + sare, apoi rumenit în tigaie 4–5 min)

Ceapă roșie, felii subțiri: 30 g

Porumb boabe (opțional): 2 linguri

Asamblare: Sos BBQ pe blat, mozzarella, puiul gătit, ceapa, porumb (dacă vrei). Coace. La final, un fir subțire de sos BBQ.

7) Ton și porumb

Pe o pizza:

Sos de roșii: 3 linguri

Mozzarella: 100–120 g

Ton în conservă (în suc propriu), bine scurs și fărâmițat: 100 g

Porumb boabe scurs: 40 g

Ceapă roșie, felii foarte subțiri: 20–30 g

Oregano/piper: după gust

Lămâie (coajă rasă foarte fin, opțional): un vârf

Asamblare: Sos + mozzarella + ton + porumb + ceapă. Coace. La final, un vârf de coajă de lămâie pentru prospețime (opțional).

Indiferent de rețeta aleasă, secretul unei pizza reușite stă în calitatea ingredientelor și în pasiunea cu care o prepari. Experimentează cu toppinguri noi, adaptează rețetele după gustul tău și bucură-te de aroma inconfundabilă a pizzei proaspăt scoase din cuptor, chiar la tine acasă.