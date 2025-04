Tinerii din Florești dau viață Parcului Central: 200 de copaci plantați într-o acțiune eco plină de creativitate

Peste 50 de tineri din Florești, alături de membrii Eco Club din cadrul Liceului Teoretic „Ion Creangă”, au transformat o zi obișnuită într-o pledoarie pentru viitorul verde al orașului, plantând 200 de copaci în Parcul Central al orașului, aflat în plin proces de renovare.

Floreștiul a prins culoare și speranță printr-o inițiativă verde care a adunat tineri, profesori și voluntari într-un efort comun de a revigora mediul urban. Înarmați cu entuziasm și unelte necesare, aceștia au plantat 200 de puieți de frasin, tei, nuc negru și salcâm — fiecare decorat cu grijă și creativitate, pentru a reflecta personalitatea celor care i-au așezat în pământ.

Proiectul a fost coordonat de profesoara de geografie Valentina Cucu, inițiatoarea și sufletul Eco Clubului de la Liceul Teoretic „Ion Creangă”. „Acest Eco Club a fost creat acum 5 ani la inițiativa elevilor, eu sunt coordonator și moderator al tuturor activităților. În fiecare an planificăm activități de plantare a arborilor, anul trecut am plantat pe malul Răutului, anul acesta am decis să facem plantarea în Parcul Central, fiindcă am văzut că este în proces de renovare și este nevoie de plantat arbori decorativi. Cu ajutorul Agenției Moldsilva care ne-a ajutat să aducem puieți de frasin, tei, nuc negru și salcâm, noi astăzi încercăm să extindem plantațiile de arbori din acest parc și sperăm foarte mult să țină timpul cu noi și acești arbori să supraviețuiască și noi pe viitor să ne bucurăm de aer curat la noi în localitate.”, a declarat profesoara.

Pe lângă latura ecologică, activitatea a adus și o componentă emoțională puternică. Personalizarea fiecărui copac cu etichete sau mesaje a transformat evenimentul într-o manifestare a apartenenței și responsabilității față de natură. Inițiativa a beneficiat și de sprijinul Agenției Moldsilva, care a furnizat puieții necesari, consolidând astfel un parteneriat esențial pentru protejarea mediului local.

Plantarea celor 200 de arbori în Parcul Central nu este doar o acțiune ecologică, ci un semnal clar că tânăra generație din Florești este gata să contribuie activ la un viitor mai verde. În timp ce copacii prind rădăcini, la fel se întărește și angajamentul comunității pentru un oraș mai curat, mai sănătos și mai frumos. Următoarea provocare? Să vegheze asupra acestor copaci și să inspire și alte localități să urmeze exemplul.

Ina RÎBALCHIN