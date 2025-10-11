Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă

Această tartă rustică cu pere și nuci caramelizate este un desert de suflet, simplu dar elegant. Rețeta reunește dulceața discretă a perelor coapte cu aroma intensă a nucilor caramelizate și aluatul fraged, ușor crocant, ce se topește în gură, informează hellotaste.ro

Este genul de desert care nu are nevoie de decor sofisticat. Aspectul ei natural și parfumul de unt, pere și caramel cuceresc din prima clipă. Perfectă pentru o după-amiază liniștită, alături de o cafea sau un ceai. Crusta este fragedă, ușor sfărâmicioasă, cu gust intens de unt. Perele coapte capătă o textură fondantă, iar sucul lor se împletește cu mierea și scorțișoara într-un parfum cald, catifelat. Nucile caramelizate aduc contrastul perfect: crocante, ușor amărui și dulci în același timp.

Poate fi servită călduță, simplă sau cu o lingură de frișcă bătută, cremă de vanilie ori o bilă de înghețată de caramel sărat. Este un desert care vorbește despre echilibru și confort, despre gustul autentic al toamnei, unde fiecare îmbucătură e o combinație de texturi.

Ingrediente Pentru aluat: 250 g făină

125 g unt

2 linguri zahăr pudră

1 praf de sare

1 gălbenuș

2 linguri apă rece

½ linguriță extract de vanilie. Pentru umplutură: 3-4 pere mari

2 linguri zahăr brun

1 lingură miere

1 linguriță suc de lămâie

½ linguriță scorțișoară

1 linguriță amidon. Pentru nucile caramelizate: 80 g miez de nuci

3 linguri zahăr

1 lingură apă

puțin unt.