Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă

Această tartă rustică cu pere și nuci caramelizate este un desert de suflet, simplu dar elegant. Rețeta reunește dulceața discretă a perelor coapte cu aroma intensă a nucilor caramelizate și aluatul fraged, ușor crocant, ce se topește în gură, informează hellotaste.ro
Este genul de desert care nu are nevoie de decor sofisticat. Aspectul ei natural și parfumul de unt, pere și caramel cuceresc din prima clipă. Perfectă pentru o după-amiază liniștită, alături de o cafea sau un ceai. Crusta este fragedă, ușor sfărâmicioasă, cu gust intens de unt. Perele coapte capătă o textură fondantă, iar sucul lor se împletește cu mierea și scorțișoara într-un parfum cald, catifelat. Nucile caramelizate aduc contrastul perfect: crocante, ușor amărui și dulci în același timp.
Poate fi servită călduță, simplă sau cu o lingură de frișcă bătută, cremă de vanilie ori o bilă de înghețată de caramel sărat. Este un desert care vorbește despre echilibru și confort, despre gustul autentic al toamnei, unde fiecare îmbucătură e o combinație de texturi.
Ingrediente
Mod de preparare
Pentru pregătirea aluatului fraged amestecă făina, zahărul și sarea într-un bol. Adaugă untul rece și, cu vârful degetelor, sfărâmă-l până obții un amestec nisipos. Adaugă gălbenușul, vanilia și apa rece, frământând doar cât să se lege aluatul. Formează o bilă, aplatizeaz-o ușor, învelește-o în folie alimentară și las-o la frigider 30 de minute.
Cum prepari tartă rustică cu pere și nuci caramelizate
Curăță perele de coajă, taie-le în felii subțiri și amestecă-le cu zahărul brun, mierea, sucul de lămâie, scorțișoara și amidonul. Lasă-le 10 minute, ca aromele să se împrietenească.
Într-o tigaie mică, topește zahărul cu apa, fără a amesteca la început. Când caramelul capătă o culoare aurie, adaugă nucile și amestecă-le rapid, până sunt bine acoperite. Ia tigaia de pe foc și pune-le pe hârtie de copt să se răcească. Poți adăuga un strop de unt pentru luciu și aromă.
Pentru a asambla tarta întinde aluatul rece într-un disc de aproximativ 30 cm diametru, direct pe hârtie de copt. Apoi transferă-l într-o tavă de tartă cu diametrul de 26 cm. Așază frumos feliile de pere în interiorul aluatului. Presară peste ele jumătate din nucile caramelizate. Îndoaie ușor marginile aluatului peste umplutură.
Opțional, poți unge marginile aluatului cu ou bătut și presară zahăr brun pentru o crustă crocantă și aurie.
Pune tava în cuptorul preîncălzit la 190 de grade Celsius. Coace delicioasa tartă rustică cu pere și nuci caramelizate timp de 35-40 de minute. Trebuie coaptă până când aluatul este rumen, iar perele s-au înmuiat ușor, lăsând un sirop parfumat.
După ce o scoți din cuptor, las-o 10-15 minute să se odihnească, apoi presară deasupra restul de nuci caramelizate, tocate grosier.