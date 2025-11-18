Tânăr moldovean, mort într-un accident cumplit în Italia: Mașina s-a izbit de doi copaci

Un tânăr de 22 de ani, originar din Republica Moldova și stabilit la Arezzo, a murit duminică după-amiază într-un accident rutier violent produs pe drumul național SS73, în zona localității Pieve al Toppo, la câțiva kilometri de Arezzo, transmite tv8.md citând corrierediarezzo.it

Tragedia a avut loc la ora 16:42. Potrivit presei locale, tânărul se deplasa spre Arezzo când a pierdut controlul asupra mașinii, izbindu-se puternic de doi pini aflați pe marginea drumului. Impactul a fost atât de violent încât victima a murit pe loc.

La fața locului au intervenit echipaje ale serviciului medical de urgență Asl Toscana Sud Est, o ambulanță BLSD a organizației Croce Bianca, pompierii și Poliția Municipală. În ciuda eforturilor, pentru tânăr nu s-a mai putut face nimic. Voluntarii de la Croce Bianca au preluat corpul neînsuflețit și l-au transportat la morga spitalului San Donato din Arezzo.

Poliția investighează acum cauzele exacte ale accidentului.