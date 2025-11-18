Comunități unite prin cultură: Sofia și Malinovscoe în Programul Național MOSAIC

Recent, satele Malinovscoe (raionul Rîșcani) și Sofia (raionul Drochia) au trăit două zile memorabile în cadrul Programului Național MOSAIC, implementat de Agenția Relații Interetnice (ARI).

Evenimentele au demonstrat cât de puternice pot deveni comunitățile, atunci când deschid porțile colaborării, schimbului de experiență și prieteniei.

Pe 8 noiembrie curent, Grupul din satul Sofia a fost primit cu căldură la Casa de Cultură din Malinovscoe, unde a început o zi plină de descoperiri culturale și istorice. Oaspeții au vizitat: Muzeul Memoriei al Frontului 2 Ucrainean – un spațiu dedicat istoriei și eroilor locului; Biserica satului – un loc de spiritualitate și liniște; Școala din Malinovscoe, unde au fost organizate ateliere creative și activități comune cu elevii și profesorii.

Atelierele tematice au cuprins gastronomie tradițională, meșteșuguri, educație și activități pentru tineri. Participanții au simțit că tradițiile și valorile comune apropie comunitățile mai mult ca oricând. Ziua s-a încheiat cu un concert comun – „Cultura care ne unește”, unde dansurile, cântecele și hora finală au transformat evenimentul într-o autentică sărbătoare a prieteniei.

„Fiecare ediție în cadrul Programului MOSAIC confirmă faptul că dialogul intercultural este cheia unei societăți armonioase”, a menționat Nicolae Rădița, directorul general adjunct al ARI.

La o săptămână distanță, pe 15 noiembrie comunitatea din Sofia a întors vizita, primind cu bucurie delegația din Malinovscoe. Scopul întâlnirii a fost consolidarea legăturilor intercomunitare și promovarea tradițiilor locale. Programul a inclus:

Tur ghidat al localității

vizită la punctele istorice și culturale,

turul muzeului local,

vizită la biserica Sfânta Treime,

vizită la cavoul boierului Hasnaș, acestea fiind importante repere ale identității locale.

Ateliere tematice s-au desfășurat la Muzeul de Istorie si Etnografie Sofia. Responsabilii activităților au oferit demonstrații practice apreciate de toți participanții:

Prepararea sărmăluțelor – un exercițiu de tradiție și gust;

Țesutul covorașelor pe stative mici – ghidat de Liuba Patlatii;

Crearea lucrărilor din pănuși și papură – realizate cu grijă împreună cu Nina Schițco;

Croșetarea suvenirelor etnografice – coordonată de Zinaida Brînzei.

Atmosfera a fost animată de Ansamblul Folcloric „Țărăncuțele”, condus de Anatol Ceremuș, care a bucurat oaspeții cu un cântec interpretat împreună.

S-au desfășurat și activități educaționale la IP Gimnaziul Sofia, care a găzduit două ateliere importante:

„Magia Motivației: cum îi menținem pe elevi conectați” – atelier pentru cadrele didactice din ambele sate;

„Colaborare și Armonie în Spațiul Bibliotecii” – activitate pentru elevi, unde tinerii au discutat despre citit, relații și cooperare. La atelierul dedicat valorilor prieteniei, elevii din Sofia și Malinovscoe au cântat, au colaborat și au descoperit cât de multe lucruri frumoase îi unesc.

Am rămas profund impresionată de aceste întâlniri, trăind o experiență

plină de învățare. Am vizitat locuri frumoase, am participat la ateliere interesante și am avut ocazia să cunosc oameni noi. Mi-a plăcut foarte mult să văd un satul Malinovscoe cu o istorie aparte și să îmi creez amintiri frumoase. Am înțeles că între mine și tinerii din acest sat există multe lucruri în comun. Împărtășim aceeași dorință de a crea o atmosferă prietenoasă, în care fiecare copil să se simtă încurajat, sprijinit și valorificat. Valorile noastre – educația, respectul și colaborarea – ne apropie și ne ajută să lucrăm armonios împreună.

Programul Național MOSAIC continuă să demonstreze că diversitatea nu separă comunitățile, ci le apropie atunci când oamenii se întâlnesc, colaborează și împărtășesc tradițiile lor.

Evenimentele din Sofia și Malinovscoe au arătat că unitatea, prietenia și deschiderea sunt fundamentul unei societăți armonioase. Comunități diferite, dar unite în aceeași dorință: să construiască punți și să trăiască în armonie.

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)