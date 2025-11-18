Start Campaniei de Crăciun: Îmbracă un copil pentru iarnă!

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Fundaţia Premier Energy Moldova, lansează cea de-a III-a ediție a Campaniei de Crăciun. Anul acesta, prioritatea o constituie oferirea a 1 000 de kituri cu articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copiii aflați în serviciul social „Asistență Parentală Profesionistă”.

Inițiativa face parte din acțiunile prevăzute în Memorandumul de Cooperare semnat între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Fundația „Premier Energy”, document ce vizează îmbunătățirea bunăstării copiilor prin măsuri concrete de sprijin.

Prin astfel de inițiative comune, consolidăm și mai mult sistemul de protecție a copilului și oferim copiilor aflați în servicii sociale sprijinul necesar pentru o copilărie sigură și plină de oportunități, contribuind totodată la crearea unor emoții pozitive în ajunul sărbătorilor.

https://bit.ly/4oNcHNU Alătură-te campaniei. Donațiile vor contribui la dezvoltarea armonioasă a copiilor, asigurându-le confortul necesar în sezonul rece și aducându-le bucurie în preajma sărbătorilor de iarnă. Mai multe informații, pe pagina: