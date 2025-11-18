„Acționăm acum: să protejăm prezentul, să ne asigurăm viitorul!”: 18-24 noiembrie, Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene

Problema e că microbii nu stau degeaba, ei învață să se apere. Așa apare Rezistența Antimicrobiană (RAM): medicamentele care înainte funcționau devin tot mai puțin eficiente. Rezultatul? Infecții obișnuite care devin greu de tratat, spitalizări mai lungi, riscuri mai mari de complicații și chiar pierderi de vieți care ar fi putut fi salvate.

În perioada 18-24 noiembrie, Ministerul Sănătății, Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății marchează Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene, o inițiativă globală care ne invită să vedem mai clar pericolul și să înțelegem: fiecare antimicrobian luat fără prescripția medicului, fiecare tratament început și neterminat, fiecare viroză tratată inutil cu antibiotic împinge RAM și mai departe.

Tema evenimentului din 2025: „Acționăm acum: să protejăm prezentul, să ne asigurăm viitorul!”, ne amintește că nu vorbim despre un risc abstract. Rezistența antimicrobiană poate afecta pe oricine: copii, adulți sănătoși, bunici, pacienți din spitale. Dacă nu acționăm, infecțiile care azi se tratează ușor pot redeveni la fel de periculoase ca acum 100 de ani.