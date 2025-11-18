Alături de Margarita Simonyan, Ilan Șor își extinde imperiul mediatic în Kârgâzstan

Omul de afaceri Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru corupție, pune bazele unei noi televiziuni în Kârgâzstan, alături de Margarita Simonyan, directoarea agenției de propagandă ruse Russia Today (RT), considerată portavoce a Kremlinului. Noul canal de televiziune se numește Nomad și se așteaptă să difuzeze o agendă pro-rusă. Platforma a atras deja jurnaliști de renume de la alte instituții media din această țară, potrivit rus.azattyq.org, parte a Radio Free Europe/Radio Liberty.

Crearea canalului TV Nomad a fost anunțată în urmă cu câteva luni. Potrivit Radio Azattyk, editorii angajați anterior de agenția de știri rusă Sputnik din Kârgâzstan recrutau personal pentru noua instituție media. Erkin Alymbekov, redactor-șef al Sputnik din Kârgâzstan, a ocupat unul dintre posturile de conducere de la noul canal, iar soția sa, Svetlana Akmatalieva, jurnalistă la Corporația Națională de Televiziune și Radio (NTRK), instruiește noul personal. „În acest moment, nimeni nu vă poate oferi nimic. Nu putem comenta nimic. Nu putem spune nimic”, a declarat Alymbekov ca răspuns la o solicitare din partea serviciului kirghiz al Radio Liberty de a comenta despre noua instituție media. Personalul pentru Nomad este recrutat și de la alte instituții media din Kârgâzstan. Mai multe persoane au plecat la Nomad de la principalul canal de televiziune de stat UTRK și de la Canalul 7.

Potrivit lui Ilyazbek Baltashev, directorul Canalului 7 și președintele Uniunii Jurnaliștilor din Kârgâzstan, angajații își schimbă locul de muncă din cauza salariilor mai mari, iar publicațiile locale nu pot concura pe piața muncii cu „marile mass-media străine”. Sursele de finanțare pentru noul canal sunt necunoscute. Baltashev „a auzit că acesta va fi finanțat de Rusia”.

Omul, de afaceri, Ilan Șor, refugiat la Moscova, a fost inclus în lista de sancțiuni a Uniunii Europene în cu tentative de destabilizare a Republicii Moldova înaintea alegerilor legislative din septembrie. Și Margarita Simonian, una dintre principalele voci ale propagandei Kremlinului, se află în listele de sancțiuni al UE și SUA.

Ilan Șor gestionează afaceri în Kârgâzstan de mai mulți ani, inclusiv magazinele Duty Free din Aeroportul din Bișkek.