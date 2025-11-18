Stagiarii din Floreşti în rețeaua națională de formare

Reprezentanţii Centrului de Tineret Florești al DGECTS Florești, Igor Policarp, Natalia Vezetiu și Diana Știrbu, au beneficiat de o experienţă deosebită în cadrul Programului naţional de mentorat şi schimb de experiență pentru lucrătorii de tineret, implementat de către MilleniuM Training and Development Institute, în cadrul Fondului Comun pentru împuternicirea tinerilor și dezvoltarea Centrelor de tineret din Republica Moldova, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, Agenției Naționale pentru Tineret, Guvernului Elveției – Swiss Cooperation in Moldova și UNFPA Moldova.

Programul a inclus activități desfășurate la Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Fălești, dar și vizite de echipă în centrele de tineret din Ungheni, Chișinău și Taraclia. Aceste deplasări au oferit ocazia de a observa direct modul de organizare, de a participa la schimburi de bune practici și de a înțelege diversitatea de abordări existente la nivel național.

În cadrul stagiului, participanții au studiat documentele necesare evaluării instituționale, au fost implicați în activități-model de informare și orientare profesională și au experimentat lucrul mobil de tineret. Pentru Florești, aceste experiențe nu au fost doar exerciții tehnice, ci pași concreți spre consolidarea competențelor și adaptarea lor la realitățile locale.

Programul, lansat la 11 septembrie, a reunit cinci centre gazdă, cinci mentori și zece stagiari din raioane diferite. Formatul său este unul structurat, menit să consolideze competențele lucrătorilor de tineret și să încurajeze colaborarea între centrele locale.

„Experiența acumulată la Fălești și vizitele în Ungheni, Chișinău și Taraclia, ne-au oferit nu doar cunoștințe practice, ci și o perspectivă asupra responsabilității pe care o avem în comunitățile noastre. Am înțeles că mentoratul nu este doar despre îndrumare, ci despre asumarea unui rol activ în rețeaua națională”, au declarat stagiarii din Florești.

Pentru Centrul de Tineret Florești, această etapă nu se rezumă la un stagiu de câteva săptămâni. Ea devine un angajament pe termen lung: de a valorifica lecțiile învățate, de a adapta bunele practici la realitățile locale și de a consolida serviciile oferite tinerilor din raion.

Ina RÎBALCHIN