STOPFALS! ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРАВДУ О РЕФОРМЕ ПРАВОСУДИЯ В Р. МОЛДОВА

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OdN
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Манипуляции и спекуляции на тему реформы правосудия могут исказить истинную картину этого важного для будущего Республики Молдова процесса. Будучи лучше информированными, мы сможем понять цель и этапы реформы, тем самым быть более устойчивыми к ложным сведениям и интерпретациям.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), представляет в инфографике ответы на вопросы о реформе правосудия, которые порождают множество ложных утверждений и спекулятивных толкований. #НетДезинформации #СообщаемФейки

Самая надежная защита от лжи — это правда. Мы призываем тебя быть ответственным гражданином и помочь правде в борьбе с дезинформацией. Для этого сообщай о найденных фейках на сайте semnale.stopfals.md!


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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