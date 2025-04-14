STOPFALS! ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРАВДУ О РЕФОРМЕ ПРАВОСУДИЯ В Р. МОЛДОВА

Манипуляции и спекуляции на тему реформы правосудия могут исказить истинную картину этого важного для будущего Республики Молдова процесса. Будучи лучше информированными, мы сможем понять цель и этапы реформы, тем самым быть более устойчивыми к ложным сведениям и интерпретациям.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), представляет в инфографике ответы на вопросы о реформе правосудия, которые порождают множество ложных утверждений и спекулятивных толкований. #НетДезинформации #СообщаемФейки

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