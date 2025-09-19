Start vot pentru Social Impact Award 2025 – Alege-ți favoritul!

Social Impact Award (SIA) 2025 a intrat într-o nouă etapă: Votul Comunității. Începând de astăzi, publicul larg are ocazia să își exprime sprijinul pentru ideile de afaceri sociale dezvoltate de tinerii antreprenori din România și Republica Moldova.

Până la data de 1 Octombrie ora 23:00, fiecare persoană poate vota proiectul favorit accesând platforma: moldova.socialimpactaward.net sau romania.socialimpactaward.net

De ce contează votul tău?

Proiectele înscrise în competiție sunt inițiative inovatoare, create de tineri cu vârste între 15 și 30 de ani, care își propun să aducă schimbări reale în comunitate și să rezolve probleme sociale și de mediu. Votul comunității este o oportunitate prin care fiecare dintre noi poate contribui la susținerea viitorului antreprenoriatului social.

Ce urmează?

Proiectul care va strânge cele mai multe voturi va câștiga Premiul Comunității , alături de recunoaștere publică și sprijin în dezvoltarea inițiativei sale.

, alături de recunoaștere publică și sprijin în dezvoltarea inițiativei sale. Câștigătorii finali ai Social Impact Award 2025 vor fi anunțați în cadrul Galei SIA, după procesul de jurizare și selecție.

Despre Social Impact Award

Social Impact Award este cea mai mare competiție internațională dedicată tinerilor antreprenori sociali, desfășurată în 28 de țări. În România și Republica Moldova, programul este implementat de Asociația The Social Incubator, cu sprijinul partenerilor strategici: BCR Social Finance, Erste Stiftung și SAP.

Îți pasă? Votează!

Intră pe moldova.socialimpactaward.net și romania.socialimpactaward.net și alege proiectul care crezi că merită să fie sprijinit!

Pentru mai multe informații:

@siamoldova

natalia.padure@asociatiasocialincubator.org