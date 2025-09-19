Cutremur în apropiere de Republica Moldova

Astăzi dimineață, la ora 5:49, un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la o adâncime de 122,5 kilometri și a fost resimțit slab în localitățile din apropiere.

Epicentrul s-a aflat în partea de nord-vest a județului Buzău, relativ aproape de orașele Brașov, Sfântu-Gheorghe, Ploiești și Focșani. Deși magnitudinea a fost redusă, specialiștii amintesc că zona Vrancea rămâne cea mai activă din punct de vedere seismic din România, iar Republica Moldova se află în proximitatea acesteia.

În cursul lunii septembrie, România a înregistrat peste zece cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3. Cele mai puternice seisme din acest an au avut loc în februarie și mai, ambele cu magnitudinea 4,4, tot în județele Buzău și Vrancea. Anul trecut, cel mai mare cutremur a fost de 5,4 grade, produs pe 16 septembrie.


