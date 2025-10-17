Soroceanca Ada Odajiu „nu are astâmpăr” – a mai câștigat trei locuri premiante la jocul de dame!

În cariera sportivă a sorocencei Ada Odajiu anul 2025 ocupă un loc aparte or, cea mai prolifică reprezentantă a sportului minții a câștigat mai multe turnee la jocul de dame, succese despe care am scris de nenumărate ori.

Bunăoară, în lunile septembrie-octombrie doamna Odajiu a cucerit încă două titluri, iar la o competiție a ocupat locul III. Astfel, la Campionatul deschis al municipiului Chișinău la jocul de dame-64, soroceanca a ocupat locul I la categoria „rapid” și locul I la categoria „blitz”! Reușită a fost și participarea la etapa a VIII a Cupei Republicii Moldova la jocul de dame-64, categoria de vârstă 65+, unde soroceanca a urcat pe treapta a treia a podiumului de onoare! Felicitări și respect, doamna Odajiu!

În curând, sportiva noastră va participa, în componența selecționatei Republicii Moldova, la campionatul continental la jocul de dame, care se va desfășura în Antalia, Turcia! Succes și baftă!