În Parlament, dar cu pușculița goală. Curtea Supremă a respins recursul Partidului Democrația Acasă

 Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Partidului Democrația Acasă , după ce, în același litigiu, a admis contestația Comisiei Electorale Centrale (CEC). Decizia irevocabilă, pronunțată în data de 16 octombrie, lipsește formațiunea de finanțare de la stat conform scorului obținut la alegerile parlamentare. Astfel, cu șase deputați în legislativ, formațiunea nu va primi alocații de la stat. Anterior, liderul partidului, Vasile Costiuc, a declarat că decizia CEC ar fi „politizată” și „foarte dureroasă” pentru partidul Democrație Acasă.

Partidul Democrația Acasă intră în Parlament cu șase mandate.

  • Numele Prenumele Profesia Funcţia Locul de muncă
    Costiuc Vasile Profesor de istorie și geografie Președinte PPDA
    Stefanco Sergiu Management și activitate Administrator GT „Stefanco Sergiu”
    Țurcan-Oboroc Ana Specialist relații internaționale Șef al secției„Transport și aprovizionare” FPC Cheton Grup SRL
    Meșină Valentina Filolog Primar Primăria Ruseștii Noi
    Chițu Alexandru Jurist Administrator Aleserm Tur SRL
    Verșinin Alexandru Politolog Administrator Marketing &PR SRL
 Viorica MIJA: anticoruptie.md

