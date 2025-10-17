În Parlament, dar cu pușculița goală. Curtea Supremă a respins recursul Partidului Democrația Acasă

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Partidului Democrația Acasă , după ce, în același litigiu, a admis contestația Comisiei Electorale Centrale (CEC). Decizia irevocabilă, pronunțată în data de 16 octombrie, lipsește formațiunea de finanțare de la stat conform scorului obținut la alegerile parlamentare. Astfel, cu șase deputați în legislativ, formațiunea nu va primi alocații de la stat. Anterior, liderul partidului, Vasile Costiuc, a declarat că decizia CEC ar fi „politizată” și „foarte dureroasă” pentru partidul Democrație Acasă.

Partidul Democrația Acasă intră în Parlament cu șase mandate. Numele Prenumele Profesia Funcţia Locul de muncă Costiuc Vasile Profesor de istorie și geografie Președinte PPDA Stefanco Sergiu Management și activitate Administrator GT „Stefanco Sergiu” Țurcan-Oboroc Ana Specialist relații internaționale Șef al secției„Transport și aprovizionare” FPC Cheton Grup SRL Meșină Valentina Filolog Primar Primăria Ruseștii Noi Chițu Alexandru Jurist Administrator Aleserm Tur SRL Verșinin Alexandru Politolog Administrator Marketing &PR SRL