Sorocean de 48 de ani rfeținut la Ialoveni pentru șase furturi de locuințe. Riscă patru ani de închisoare

De către
OdN
-
0
24

 Un bărbat de 48 de ani, originar din raionul Soroca, a fost reținut de polițiștii din Ialoveni, fiind suspectat de comiterea a șase furturi din locuințe, produse în perioada ianuarie – iulie curent.

 În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că, pe timp de zi, suspectul pătrundea în gospodării din localitățile Ulmu, Costești, Bardar, Ruseștii Noi și Ialoveni, prin forțarea ușilor sau geamurilor. Ținta lui erau bijuteriile din aur și banii. Prejudiciul cauzat depășește suma de 80 000 de lei.
  Bărbatul, anterior condamnat pentru infracțiuni similare, și-a recunoscut integral vina. În prezent, acesta se află în arest preventiv pentru 30 de zile.
 Pentru faptele comise, riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 4 ani, transmite Inspectoratul de Poliție Soroca.
Foto: simbol

Articolul precedentTABLETA DE VINERI: 28 septembrie – Să alegem cu grijă, fiindcă din această singură decizie va veni fericirea sau mizeria noastră / VIDEO
Articolul următorProtestele ilegale costă scump – de la 5.000 la 7.000 lei amendă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.