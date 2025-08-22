Sorocean de 48 de ani rfeținut la Ialoveni pentru șase furturi de locuințe. Riscă patru ani de închisoare

Un bărbat de 48 de ani, originar din raionul Soroca, a fost reținut de polițiștii din Ialoveni, fiind suspectat de comiterea a șase furturi din locuințe, produse în perioada ianuarie – iulie curent.

În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că, pe timp de zi, suspectul pătrundea în gospodării din localitățile Ulmu, Costești, Bardar, Ruseștii Noi și Ialoveni, prin forțarea ușilor sau geamurilor. Ținta lui erau bijuteriile din aur și banii. Prejudiciul cauzat depășește suma de 80 000 de lei.

Bărbatul, anterior condamnat pentru infracțiuni similare, și-a recunoscut integral vina. În prezent, acesta se află în arest preventiv pentru 30 de zile.