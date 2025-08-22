Protestele ilegale costă scump – de la 5.000 la 7.000 lei amendă

De către

Poliția reamintește că protestele contra cost sunt ilegale. Sancțiuni pentru cei care acceptă bani:

Persoane fiziceamendă 5 000 – 7 500 lei; Persoane cu funcții de răspundere 15 000 – 25 000 lei + privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a desfășura anumite activități 3-6 luni.

Pentru cei care oferă bani: Persoane fiziceamendă de 25 000 – 50 000 lei; Persoane cu funcții de răspundere 50 000 – 75 000 lei + privarea dreptului de a desfășura anumite activități 3-6 luni.

Excepție: Cine se autodenunță și cooperează cu oamenii legii- scapă de sancțiuni.