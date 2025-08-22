Prețurile la gaz și energie electrică nu vor crește – ministrul Dorin Junghietu

„Entitatea care ajustează prețul este ANRE. Din observațiile pe care le avem cum a evoluat bursa europeană, în primul rând, bursa regională, prețurile sunt destul de bune și o eventuală ajustare a tarifelor o să fie efectuată în momentul în care achizițiile de gaze sunt finalizate. Vorbim de un orizont de o lună, maxim două. Cum arată prețurile la momentul de față, premise pentru majorare sunt minime, dar într-un orizont de o lună–două va fi clar cum se vor ajusta prețurile”, a spus ministrul Energiei.

El a mai afirmat că nu există premise nici pentru majorarea prețului la energia electrică în viitorul apropiat.

„Prețurile la energia electrică în orizontul apropiat de timp rămân stabile. Noi am văzut și ajutarea ce s-a efectuat la 1 august, au existat premise. Luna iulie, fiind și o lună cu consum sporit, ne-a arătat că prețurile au putut fi ajustate și acestea au fost ajustate de la 1 august. Aici a contat faptul că noi am integrat, am pus în funcțiune tot mai multe capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile. Toate aceste elemente combinate – achiziția de energie electrică din România, din Ucraina – au ajutat ca prețul să fie ajustat în direcția scăderii. Ca să avem predictibilitate la prețuri, este important să diversificăm contractele pe care le avem”, a spus ministrul.

Potrivit oficialului, în prezent, 70% din energia electrică este achiziționată prin intermediul contractelor bilaterale de la producători și traderi de energie electrică din România și din Ucraina, 17%– 20% din energia electrică este produsă din sursele regenerabile, iar 12 – 15 la sută este achiziționată de pe bursa liberă. În perioada verii, CET-ul produce circa 1% din energia electrică.

Consumatorii casnici achită 16 lei și 74 de bani pentru un metru cub de gaz cu TVA inclus. În anul trecut, la o lună de la începerea sezonului de încălzire, a fost majorat tariful la gazele naturale cu 3 lei și 62 de bani, deși autoritățile asigurau cetățenii că nu vor achita mai mult pentru gazele naturale și energia electrică.

La începutul anului, prețul la energia electrică a fost majorat cu 75% pentru consumatorii Premier Energy și cu 65% pentru consumatorii FEE Nord. Începând din 1 august, cetățenii achită mai puțin pentru energia electrică. Astfel, consumatorii finali deserviți de Î.C.S. Premier Energy achită 3,59 lei/kWh, iar consumatorii companiei FEE Nord – 4 lei/kWh.

Până la sfârșitul anului, Guvernul va continua să ofere compensaţii financiare la energia electrică, pentru primii 110 kilowaţi consumaţi în fiecare lună.