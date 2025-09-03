Soroca raportează 12 cazuri de COVID-19 într-o singură săptămână

În ultima săptămână din august, în Republica Moldova au fost înregistrate 855 de cazuri de COVID-19. Din total, 280 de îmbolnăviri au fost în rândul copiilor de până la 14 ani, ceea ce reprezintă o treime.

Nici raionul Soroca nu a fost ocolit de virus. 12 persoane au fost confirmate cu COVID-19, dintre care 6 sunt maturi și 6 copii.

Ludmila Evstratova, medic de familie la Centrul de Sănătate Publică Soroca-Nouă „Ina Popescu”, a explicat că noua tulpină XFG a virusului SARS-CoV-2, este mai contagioasă și are capacitatea de a pătrunde mai ușor în celulele umane. Din acest motiv, pot fi infectate chiar și persoanele care au fost vaccinate sau au trecut deja prin boală.

COVID-19 se transmite în continuare prin picături eliminate la tuse sau strănut, iar simptomele pot fi diferite de la o persoană la alta. Printre cele mai frecvente se numără: nas înfundat, durere în gât, tuse, febră, oboseală, dureri musculare, dureri de cap, greață, vărsături, diaree, pierderea gustului și a mirosului sau dificultăți de respirație.

„Majoritatea pacienților fac forme ușoare și se recuperează acasă, fără tratamente complicate. Totuși, persoanele în vârstă sau cele cu boli cronice – cum ar fi hipertensiunea, diabetul sau afecțiunile pulmonare – au un risc mai mare să dezvolte complicații”, a subliniat medicul.

Ea recomandă ca la apariția unor simptome mai grave – precum dificultăți de respirație, durere în piept, confuzie, colorația albăstruie a buzelor sau stări de somnolență accentuată – să fie chemat imediat medicul.

Pentru a preveni răspândirea virusului, Ludmila Evstratova amintește importanța igienei corecte, evitarea locurilor aglomerate și vaccinarea conform recomandărilor medicale.

„Aceste măsuri simple ne pot proteja sănătatea și pot reduce riscul ca virusul să se răspândească în comunitate”, a adăugat medicul.