Deținătorii cardurilor bancare pot ridica pensiile și alocațiile sociale

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțării a constituit suma de 2032 milioane lei.

Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).

Reamintim persoanelor asigurate despre posibilitatea de accesare și verificare a contului personal de asigurări sociale prin intermediul serviciului electronic Acces CPAS, serviciul care oferă posibilitatea vizualizării și imprimării informației acumulate la contul personal ce reflectă datele angajatorului, perioada de activitate, fondul de retribuire a muncii și alte recompense, contribuțiile de asigurări sociale calculate și transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022- 257- 777.