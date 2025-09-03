Deținătorii cardurilor bancare pot ridica pensiile și alocațiile sociale

De către
OdN
-
0
19

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost executată finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțării a constituit suma de 2032 milioane lei.

Banii vor fi disponibili după procesarea plăților de către prestatorii de servicii de plată în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay).

Reamintim persoanelor asigurate despre posibilitatea de accesare și verificare a contului personal de asigurări sociale prin intermediul serviciului electronic Acces CPAS, serviciul care oferă posibilitatea vizualizării și imprimării informației acumulate la contul personal ce reflectă datele angajatorului, perioada de activitate, fondul de retribuire a muncii și alte recompense, contribuțiile de asigurări sociale calculate și transferate la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi informații puteți urmări postările noastre pe Facebook, Instagram, și canalul de Telegram dar și contacta Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022- 257- 777.


Articolul precedent„Căldura Casei” din Drochia – un loc unde copiii găsesc sprijin, siguranță și afecțiune / VIDEO
Articolul următorSoroca raportează 12 cazuri de COVID-19 într-o singură săptămână
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.