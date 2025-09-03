„Căldura Casei” din Drochia – un loc unde copiii găsesc sprijin, siguranță și afecțiune / VIDEO

Într-o clădire modestă din Drochia, se aud zilnic râsete de copii. Este Centrul social „Căldura Casei” – un loc unde micuții care au cunoscut prea devreme despărțirea de părinți găsesc alinare, siguranță și, mai ales, sentimentul de apartenență. Pentru mulți dintre ei, aici înseamnă „acasă”.

Până nu demult, centrul se confrunta cu lipsuri – mobilier învechit, dotări insuficiente și spații care nu ofereau confortul necesar. Astăzi, atmosfera s-a schimbat radical. Camerele sunt mai luminoase, mobilierul este nou, iar echipamentele moderne ușurează activitatea personalului și aduc copiilor mai multă siguranță.

Transformarea a fost posibilă datorită proiectului „Moldova ASSIST: Îmbunătățirea accesului la servicii publice de calitate și a coeziunii sociale”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de organizația People in Need Moldova, în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Băştinaşii din Pelinia” și Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est.

Printre realizările majore se numără:

modernizarea condițiilor de trai pentru copiii găzduiți aici;

dotarea centrului cu echipamente tehnice și mobilier funcțional;

deschiderea unui serviciu de zi, care oferă sprijin pentru încă 20 de copii din comunitate.

Astfel, centrul nu mai este doar un spațiu de cazare, ci un loc care îi ajută pe copii să crească într-un mediu prietenos, să învețe, să se joace și să viseze la un viitor mai bun.

Pentru personalul centrului, munca de zi cu zi nu se reduce la responsabilități administrative, ci presupune implicare sufletească. „Am vrut să fim aproape de copii, pentru că ei merită dragostea noastră, ei merită o familie. De aceea, noi suntem marea familie – Căldura Casei”, mărturisește Gabriela Cumpătă, șefa Structurii Teritoriale de Asistență Socială Drochia.

Cuvintele ei nu sunt doar o declarație, ci o realitate pe care o simt zilnic cei mici. În ochii copiilor se citește recunoștința pentru atenția primită, pentru mesele calde și pentru camera curată unde își pot face temele sau pot adormi liniștiți.

Acest proiect este o dovadă că investițiile în servicii sociale schimbă destine. Copiii vulnerabili ai Drochiei nu mai cresc în singurătate și nesiguranță, ci într-un spațiu unde grijă și iubirea devin resurse la fel de importante ca hrana și educația.

„Căldura Casei” rămâne astfel mai mult decât un centru social – este un simbol al solidarității, o punte între comunitate și copiii care au cea mai mare nevoie de sprijin.

sursa video: https://www.facebook.com/PIN.moldova