166 de profesori din raionul Soroca premiați pentru rezultate remarcabile și discipoli performanți

Consiliul Raional Soroca a votat în cadrul ședinței extraordinare din 11 decembrie 2025 un proiect de decizie ce prevede oferirea premiilor elevilor și cadrelor didactice care au obținut rezultate remarcabile în anul de studii 2024–2025. Potrivit notei informative înaintate de Direcția Învățământ, bugetul total prevăzut pentru premiere este de 188.300 lei, dintre care 94150 lei pentru cadrele didactice.
Potrivit documentelor oficiale, pe lângă elevii distinși, sunt și profesorii lor, 166 de pedagogi de la 27 de instituții de învățământ din raionul Soroca:
Larisa Ungurean – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Liudmila Baș – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Victor Ciuvaga – profesor de fizică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Valeria Manea – profesor de biologie și chimie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Lucia Bujor – profesor de biologie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Elena Dorogan – profesor de chimie – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Elena Porombac – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Sergiu Gânga – profesor de informatică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Lilia Ciubuc – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Rodica Roman – profesor de fizică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Raisa Ignatov – profesor de biologie – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Angela Zeamă – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Maria Sterenco – profesor de chimie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Liliana Zasmenco – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Ariadna Mazniuc – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Daniela Jitari – profesor de limba și literatura română (alolingvi) – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca
Silvia Șilova – profesor de limba și literatura română (alolingvi) – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca
Marina Uspenscaia – profesor de limba și literatura rusă – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca
Ala Tonconog – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Ina Marica – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Valentina Ceban – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Loreta Bîcu – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic Visoca
Violeta Cernitu – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Diana Cebotari – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Ilona Tihomirova – profesor de limba și literatura rusă – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca
Olesea Balan – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Olga Guțu – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Natalia Sochirca – profesor de chimie – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Rodica Baltă – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Natalia Țîrdea – profesor de limba engleză și informatică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Aliona Florea – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Anatol Iavorschi – profesor de fizică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Angela Bucătari – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Irina Iațco – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Daniela Corcimari – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Ema Țaulean – profesor de informatică – Liceul Teoretic Visoca
Ana Iurceac – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Anastasia Costin – profesor de matematică și fizică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Aliona Rotaru – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic Visoca
Angela Nitrean – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Ilie Cernatînschi – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Silvia Lipovanciuc – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Constantin Bostan – profesor de geografie și educația fizică – Gimnaziul Racovăț
Vladimir Bulat – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Liudmila Pavlenco – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca
Suzana Craveț – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Drăgălina Mihalcean – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Natalia Cebotarean – profesor de biologie – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău
Stela Catlabuga – profesor de biologie – Liceul Teoretic Visoca
Alina Achinca – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Veronica Melnic – profesor de fizică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Liudmila Armaș – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Cristina Prisacari-Ilieș – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Viorica Bejenari – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Daniela Untura – profesor de biologie – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca
Daniela Muntean – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Adrian Donos – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Inga Revenco – profesor de limba rusă – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Diana Luca – profesor de biologie – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Olimpia Gatman – profesor de informatică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Oleg Istrati – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Valeriu Toderaș – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Lucia Bunescu – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Olga Botnaru – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Svetlana Lisnic – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul Slobozia-Cremene
Iurie Costin – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca
Gabriela Ghilas – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Angela Celac – profesor de educația fizică – Gimnaziul Slobozia-Cremene
Victor Vizitiu – profesor de educația fizică – Gimnaziul „Anatol Lupașcu”, Volovița
Rodica Furdui – profesor de educația fizică – Gimnaziul Vărăncău
Oleg Garbuz – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic Visoca
Olga Gherghilijiu – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Galina Țurcan – profesor de limba rusă – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Lilia Cojocscurt – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul Racovăț
Nadejda Seredovschi – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Ala Starîș – profesor de geografie – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău
Inga Procopii – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Ludmila Cecan – profesor de limba franceză – Gimnaziul Slobozia-Cremene
Inga Plop – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Rodica Tinerelu-Negru – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Silvia Pocitari – profesor de matematică – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca
Mariana Moldovanu – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Veaceslav Mosor – profesor de geografie – Liceul Teoretic Visoca
Ana Bantoș – profesor de biologie – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Anastasia Gavaziuc – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca
Maia Șarco – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Vladimir Lozan – profesor de educația fizică – Gimnaziul Nimereuca
Maia Nosatîi – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic Visoca
Ludmila Țurcan – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Tatiana Solomon – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău
Iuliana Solovei – profesor de limba rusă – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău
Maria Stepanyants – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Constantin Stere” / Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanță, Soroca
Violeta Chirița – profesor de chimie – Gimnaziul Bădiceni
Verginia Mitrofan – profesor de limba franceză – Gimnaziul Racovăț
Iulia Cucer – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Violeta Andriuța – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Angela Musteață – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca
Livia Valuța – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Elena Marinescu – profesor de matematică – Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi
Angela Coțaga – profesor de matematică – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău
Vera Bejan – profesor de biologie – Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi
Diana Stempovschi – profesor de educația fizică – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău
Mihai Vovc – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Stella Repeșco – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Gabriela Cojocari – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Elena Semendeaeva – profesor de limba rusă – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca
Svetlana Alexandrov – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul „Grigore Vieru”
Aliona Cojocaru – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul Bădiceni
Ana Bița – profesor de biologie – Gimnaziul Rublenița
Angela Muntean – profesor de limba franceză – Gimnaziul „Grigore Vieru”
Snejana Eftodii – profesor de limba franceză – Gimnaziul Bădiceni
Carolina Serbulenco – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Angela Semendeev – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Serghei Orlov – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca
Eugenia Berlădean – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic Visoca
Boris Tcaci – profesor de educația fizică – Gimnaziul „V. Burduja”, Șeptelici
Alina Moraru – profesor de limba engleză – Gimnaziul Schineni
Ala Semendeaev – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca
Liliana Baranciuc – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul Dărcăuți
Svetlana Zamlinscaia – profesor de limba rusă – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Mariana Borozan – profesor de limba rusă – Gimnaziul Racovăț
Parascovia Cojocaru – profesor de biologie – Gimnaziul Bulboci
Liudmila Nitrean – profesor de biologie și geografie – Gimnaziul „Anatol Lupașcu”, Volovița
Livia Furdui – profesor de geografie – Gimnaziul Stoicani
Mariana Gușila – profesor de biologie și chimie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”
Alina Reicu – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Cristina-Cătălina Grăchilă – profesor de matematică – Gimnaziul Vărăncău
Galina Taran – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic Visoca
Oxana Rusu – profesor de chimie și informatică – Gimnaziul Schineni
Violeta Platon – profesor de educația fizică – Gimnaziul Bulboci
Tudor Munteanu – profesor de educația fizică – Gimnaziul „D. Romanciuc”, Vădeni
Vitalie Volnițchi – profesor de educația fizică – Gimnaziul Bădiceni
Dan Țarălungă – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Olga Vizitiu – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul „Anatol Lupașcu”, Volovița
Liudmila Jardan – profesor de limba rusă – Gimnaziul Șolcani
Natalia Strechie – profesor de limba rusă – Gimnaziul „A. Pînzaru”, Pîrlița
Mariana Crețu – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul Dărcăuți
Rita Sterenco – profesor de matematică și fizică – Gimnaziul Rublenița
Ludmila Crudu – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Valeriu Istratii – profesor de biologie – Gimnaziul Șolcani
Liuba Popovici – profesor de biologie și geografie – Gimnaziul „A. Pînzaru”, Pîrlița
Liliana Galac – profesor de biologie și chimie – Gimnaziul Holoșnița
Viorica Fortuna – profesor de biologie – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca
Angela Chirilov – profesor de biologie și geografie – Gimnaziul Schineni
Lucia Budei – profesor de limba franceză – Gimnaziul Bulboci
Anastasia Izvorean – profesor de limba franceză – Gimnaziul Bulboci
Natalia Mitreanu – profesor de limba rusă – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Stela Tagadiuc – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Ina Gasan – profesor de limba engleză – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca
Victor Namolovan – profesor de matematică – Gimnaziul Rublenița
Victoria Tofan – profesor de matematică – Gimnaziul Cosăuți
Igor Guțu – profesor de matematică – Gimnaziul Bulboci
Grigorii Marinescu – profesor de informatică – Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi
Viorica Morari – profesor de biologie și geografie – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Natalia Muntean – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca
Viorica Belinschi – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul Slobozia-Cremene
Natalia Iavorschi – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul Voloave
Viorel Țarălungă – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca
Marina Andon-Spinei – profesor de geografie – Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanță, Soroca
Oxana Țapu – profesor de biologie și chimie – Gimnaziul Racovăț
Marin Rotari – profesor de matematică – Gimnaziul Schineni
Adriana Pocitari – profesor de limba rusă – Gimnaziul Schineni
Lilia Pocitari – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul Schineni
Maria Zabulica – profesor de matematică – Gimnaziul Racovăț
Taisa Tartus – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca
