166 de profesori din raionul Soroca premiați pentru rezultate remarcabile și discipoli performanți

Consiliul Raional Soroca a votat în cadrul ședinței extraordinare din 11 decembrie 2025 un proiect de decizie ce prevede oferirea premiilor elevilor și cadrelor didactice care au obținut rezultate remarcabile în anul de studii 2024–2025. Potrivit notei informative înaintate de Direcția Învățământ, bugetul total prevăzut pentru premiere este de 188.300 lei, dintre care 94150 lei pentru cadrele didactice.

Potrivit documentelor oficiale, pe lângă elevii distinși, sunt și profesorii lor, 166 de pedagogi de la 27 de instituții de învățământ din raionul Soroca:

Larisa Ungurean – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Liudmila Baș – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Victor Ciuvaga – profesor de fizică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Valeria Manea – profesor de biologie și chimie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Lucia Bujor – profesor de biologie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Elena Dorogan – profesor de chimie – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Elena Porombac – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Sergiu Gânga – profesor de informatică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Lilia Ciubuc – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Rodica Roman – profesor de fizică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Raisa Ignatov – profesor de biologie – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Angela Zeamă – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Maria Sterenco – profesor de chimie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Liliana Zasmenco – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Ariadna Mazniuc – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Daniela Jitari – profesor de limba și literatura română (alolingvi) – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca

Silvia Șilova – profesor de limba și literatura română (alolingvi) – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca

Marina Uspenscaia – profesor de limba și literatura rusă – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca

Ala Tonconog – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Ina Marica – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Valentina Ceban – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Loreta Bîcu – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic Visoca

Violeta Cernitu – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Diana Cebotari – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Ilona Tihomirova – profesor de limba și literatura rusă – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca

Olesea Balan – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Olga Guțu – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Natalia Sochirca – profesor de chimie – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Rodica Baltă – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Natalia Țîrdea – profesor de limba engleză și informatică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Aliona Florea – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Anatol Iavorschi – profesor de fizică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Angela Bucătari – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Irina Iațco – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Daniela Corcimari – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Ema Țaulean – profesor de informatică – Liceul Teoretic Visoca

Ana Iurceac – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Anastasia Costin – profesor de matematică și fizică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Aliona Rotaru – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic Visoca

Angela Nitrean – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Ilie Cernatînschi – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Silvia Lipovanciuc – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Constantin Bostan – profesor de geografie și educația fizică – Gimnaziul Racovăț

Vladimir Bulat – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Liudmila Pavlenco – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca

Suzana Craveț – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Drăgălina Mihalcean – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Natalia Cebotarean – profesor de biologie – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău

Stela Catlabuga – profesor de biologie – Liceul Teoretic Visoca

Alina Achinca – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Veronica Melnic – profesor de fizică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Liudmila Armaș – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Cristina Prisacari-Ilieș – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Viorica Bejenari – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Daniela Untura – profesor de biologie – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca

Daniela Muntean – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Adrian Donos – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Inga Revenco – profesor de limba rusă – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Diana Luca – profesor de biologie – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Olimpia Gatman – profesor de informatică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Oleg Istrati – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Valeriu Toderaș – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Lucia Bunescu – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Olga Botnaru – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Svetlana Lisnic – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul Slobozia-Cremene

Iurie Costin – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca

Gabriela Ghilas – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Angela Celac – profesor de educația fizică – Gimnaziul Slobozia-Cremene

Victor Vizitiu – profesor de educația fizică – Gimnaziul „Anatol Lupașcu”, Volovița

Rodica Furdui – profesor de educația fizică – Gimnaziul Vărăncău

Oleg Garbuz – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic Visoca

Olga Gherghilijiu – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Galina Țurcan – profesor de limba rusă – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Lilia Cojocscurt – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul Racovăț

Nadejda Seredovschi – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Ala Starîș – profesor de geografie – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău

Inga Procopii – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Ludmila Cecan – profesor de limba franceză – Gimnaziul Slobozia-Cremene

Inga Plop – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Rodica Tinerelu-Negru – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Silvia Pocitari – profesor de matematică – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca

Mariana Moldovanu – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Veaceslav Mosor – profesor de geografie – Liceul Teoretic Visoca

Ana Bantoș – profesor de biologie – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Anastasia Gavaziuc – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca

Maia Șarco – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Vladimir Lozan – profesor de educația fizică – Gimnaziul Nimereuca

Maia Nosatîi – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic Visoca

Ludmila Țurcan – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Tatiana Solomon – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău

Iuliana Solovei – profesor de limba rusă – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău

Maria Stepanyants – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Constantin Stere” / Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanță, Soroca

Violeta Chirița – profesor de chimie – Gimnaziul Bădiceni

Verginia Mitrofan – profesor de limba franceză – Gimnaziul Racovăț

Iulia Cucer – profesor de limba franceză – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Violeta Andriuța – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Angela Musteață – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca

Livia Valuța – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Elena Marinescu – profesor de matematică – Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi

Angela Coțaga – profesor de matematică – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău

Vera Bejan – profesor de biologie – Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi

Diana Stempovschi – profesor de educația fizică – Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău

Mihai Vovc – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Stella Repeșco – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Gabriela Cojocari – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Elena Semendeaeva – profesor de limba rusă – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca

Svetlana Alexandrov – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul „Grigore Vieru”

Aliona Cojocaru – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul Bădiceni

Ana Bița – profesor de biologie – Gimnaziul Rublenița

Angela Muntean – profesor de limba franceză – Gimnaziul „Grigore Vieru”

Snejana Eftodii – profesor de limba franceză – Gimnaziul Bădiceni

Carolina Serbulenco – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Angela Semendeev – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Serghei Orlov – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, Soroca

Eugenia Berlădean – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic Visoca

Boris Tcaci – profesor de educația fizică – Gimnaziul „V. Burduja”, Șeptelici

Alina Moraru – profesor de limba engleză – Gimnaziul Schineni

Ala Semendeaev – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca

Liliana Baranciuc – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul Dărcăuți

Svetlana Zamlinscaia – profesor de limba rusă – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Mariana Borozan – profesor de limba rusă – Gimnaziul Racovăț

Parascovia Cojocaru – profesor de biologie – Gimnaziul Bulboci

Liudmila Nitrean – profesor de biologie și geografie – Gimnaziul „Anatol Lupașcu”, Volovița

Livia Furdui – profesor de geografie – Gimnaziul Stoicani

Mariana Gușila – profesor de biologie și chimie – Liceul Teoretic „Constantin Stere”

Alina Reicu – profesor de matematică – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Cristina-Cătălina Grăchilă – profesor de matematică – Gimnaziul Vărăncău

Galina Taran – profesor de limba și literatura română – Liceul Teoretic Visoca

Oxana Rusu – profesor de chimie și informatică – Gimnaziul Schineni

Violeta Platon – profesor de educația fizică – Gimnaziul Bulboci

Tudor Munteanu – profesor de educația fizică – Gimnaziul „D. Romanciuc”, Vădeni

Vitalie Volnițchi – profesor de educația fizică – Gimnaziul Bădiceni

Dan Țarălungă – profesor de educația fizică – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Olga Vizitiu – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul „Anatol Lupașcu”, Volovița

Liudmila Jardan – profesor de limba rusă – Gimnaziul Șolcani

Natalia Strechie – profesor de limba rusă – Gimnaziul „A. Pînzaru”, Pîrlița

Mariana Crețu – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul Dărcăuți

Rita Sterenco – profesor de matematică și fizică – Gimnaziul Rublenița

Ludmila Crudu – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Valeriu Istratii – profesor de biologie – Gimnaziul Șolcani

Liuba Popovici – profesor de biologie și geografie – Gimnaziul „A. Pînzaru”, Pîrlița

Liliana Galac – profesor de biologie și chimie – Gimnaziul Holoșnița

Viorica Fortuna – profesor de biologie – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca

Angela Chirilov – profesor de biologie și geografie – Gimnaziul Schineni

Lucia Budei – profesor de limba franceză – Gimnaziul Bulboci

Anastasia Izvorean – profesor de limba franceză – Gimnaziul Bulboci

Natalia Mitreanu – profesor de limba rusă – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Stela Tagadiuc – profesor de limba engleză – Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca

Ina Gasan – profesor de limba engleză – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca

Victor Namolovan – profesor de matematică – Gimnaziul Rublenița

Victoria Tofan – profesor de matematică – Gimnaziul Cosăuți

Igor Guțu – profesor de matematică – Gimnaziul Bulboci

Grigorii Marinescu – profesor de informatică – Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi

Viorica Morari – profesor de biologie și geografie – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Natalia Muntean – profesor de istoria românilor și istorie universală – Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Soroca

Viorica Belinschi – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul Slobozia-Cremene

Natalia Iavorschi – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul Voloave

Viorel Țarălungă – profesor de geografie – Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Soroca

Marina Andon-Spinei – profesor de geografie – Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanță, Soroca

Oxana Țapu – profesor de biologie și chimie – Gimnaziul Racovăț

Marin Rotari – profesor de matematică – Gimnaziul Schineni

Adriana Pocitari – profesor de limba rusă – Gimnaziul Schineni

Lilia Pocitari – profesor de limba și literatura română – Gimnaziul Schineni

Maria Zabulica – profesor de matematică – Gimnaziul Racovăț

Taisa Tartus – profesor de istoria românilor și istorie universală – Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Soroca

