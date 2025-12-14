Convenția colectivă în sănătate a fost reînnoită. Garanții sporite pentru personalul medical

Sectorul sănătății intră într-o nouă etapă de consolidare a drepturilor și protecției angajaților, odată cu semnarea Convenției colective la nivel de ramură pentru anii 2026–2030. Documentul a fost oficializat astăzi, 12 decembrie, de către reprezentanții Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, comunică moldpres.md .

Documentul stabilește cadrul general al relațiilor de muncă dintre angajați și angajatori și include prevederi esențiale privind remunerarea, compensarea, acordarea garanțiilor și înlesnirilor pentru personalul medical și nonmedical.

De asemenea, documentul reglementează modul de organizare a timpului de lucru, normele de securitate și sănătate în muncă și responsabilitățile părților implicate în dialogul social.

Potrivit semnatarilor, Convenția pentru perioada 2026–2030 reprezintă un instrument-cheie pentru creșterea stabilității resurselor umane din sistemul medical.

Conform ultimelor date anunțate de autoritățile de resort, sistemul medical duce lipsă de aproximativ 700 de medici. În același timp, sunt raportate peste 1 200 de posturi vacante pentru personal medical cu studii medii: asistenți medicali, tehnicieni.


