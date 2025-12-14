SFS: ltima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare este data de 30 decembrie 2025

Serviciul Fiscal de Stat informează că, în anul curent, ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare este data de 30 decembrie 2025. În ultima zi lucrătoare a anului bugetar nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți, ci doar operațiuni interne și de încheiere a anului bugetar.

30 decembrie 2025. Astfel, în vederea evitării situațiilor imprevizibile, autoritatea fiscală recomandă efectuarea plăților la Bugetul public național în anul 2025 până la

Toate plățile bugetare recepționate de către prestatorii de servicii de plată pe parcursul zilei operaționale de 30 decembrie 2025, urmează a fi transferate după destinație în aceeași zi.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să se conformeze prevederilor legislației și să transfere plățile ce constituie încasări bugetare până la data indicată.