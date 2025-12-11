Zeci de elevi din Soroca sunt premiați de Consiliul Raional: iată lista lor

Consiliul Raional Soroca a votat astăzi în cadrul ședinței extraordinare un proiect de decizie ce prevede oferirea premiilor elevilor și cadrelor didactice care au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele raionale și la Conferința științifică „Vreau să știu”, în anul de studii 2024–2025. Potrivit notei informative înaintate de Direcția Învățământ, bugetul total prevăzut pentru premiere este de 188.300 lei, sumă propusă spre aprobare pentru recunoașterea performanțelor academice la nivel raional.

Potrivit documentelor oficiale, elevii distinși provin din instituțiile de învățământ din Soroca, Visoca, Rublenița, Vasilcău, Holoșnița, Stoicani, Dărcăuți, Volovița, precum și din cadrul Centrului Raional pentru Elevii Capabili de Performanță. Astfel, aleșii raionali au decis premierea următorilor elevi, unii dintre ei absolvind instituțiile de învățământ din raion în vara acestui an:

A acorda premiul de 1875 lei elevei: Sîli Milena, LT „C. Stere”, Soroca.

A acorda premiul de 1700 lei elevului: Maxim Violin, LT „P. Rareș”, Soroca.

A acorda premiul de 1200 lei elevei: Iazinschi Daria, CRECP / LT „C. Stere”, Soroca.

A acorda premiul de 1175 lei elevului: Plop Iulian, LT „C. Stere”, Soroca.

A acorda premiul de 1150 lei elevilor: Luchian Xenia, LT „C. Stere”, Soroca; Vinițchii Alexandr, LT „C. Stere”, Soroca.

A acorda premiul de 1100 lei elevilor: Osadciuc Adina, LT „C. Stere”, Soroca; Carnaciuc Nica, LT „A. Pușkin”, Soroca.

A acorda premiul de 1025 lei elevului: Tofan Cezar, LT „C. Stere”, Soroca.

A acorda premiul de 1000 lei elevilor: Sterenco Sabrina, LT „I. Creangă”, Soroca; Dragalin Maria, LT „C. Stere”, Soroca.

A acorda premiul de 950 lei elevei: Ceban Arina, LT „C. Stere”, Soroca.

A acorda premiul de 900 lei elevilor: Cojocari Ana, LT „P. Rareș”, Soroca; Pasîncu Alexandra, LT „C. Stere”, Soroca; Andriuța Daria, LT „I. Creangă”, Soroca; Lupu Roxana, LT „C. Stere”, Soroca; Revenco Victoria, LT „C. Stere”, Soroca.

A acorda premiul de 850 lei elevilor: Cernatînschi Cătălina, LT „C. Stere”, Soroca; Denisenco Andreea, LT „C. Stere”, Soroca; Starîș Mădălina, LT „P. Rareș”, Soroca.

A acorda premiul de 800 lei elevei: Lupu Irina, LT „C. Stere”, Soroca.

A acorda premiul de 750 lei elevei: Chirița Ianita, LT „C. Stere”, Soroca.

A acorda premiul de 725 lei elevului: Lozan Oscar, LT „P. Rareș”, Soroca.

A acorda premiul de 700 lei elevilor: Osadciuc Sofia-Maria, LT „C. Stere”, Soroca; Stăvilă Cristina, Gimnaziul Slobozia-Cremene; Vornic Elizaveta, LT „A. Pușkin”, Soroca.

A acorda premiul de 650 lei elevilor: Ciumac Anastasia, LT „C. Stere”, Soroca; Luța Alina, LT „C. Stere”, Soroca; Deșan Dumitru, LT „C. Stere”, Soroca; Raneta Eugeniu, LT „P. Rareș”, Soroca; Mihalcean Oleg, LT „C. Stere”, Soroca; Cobîlaș Daniela, LT „P. Rareș”, Soroca.

A acorda premiul de 600 lei elevilor: Bardețchi Ana, LT „C. Stere”, Soroca; Zgîrbaci Cezara, LT „C. Stere”, Soroca; Boldescu Beatricia, LT „C. Stere” / CRECP, Soroca; Tonica Anastasia, CRECP / LT „C. Stere”, Soroca; Șindila Ionela, CRECP / LT „C. Stere”, Soroca; Romaniuc Ecaterina, CRECP / LT „C. Stere”, Soroca; Cojuhari Maria, LT „A. Pușkin”, Soroca; Bujor Patricia-Marilena, LT „I. Creangă”, Soroca; Țurac Denisa, LT „P. Rareș”, Soroca; Ivanov Cristina, LT „P. Rareș”, Soroca; Crăciun Adelina, LT „P. Rareș”, Soroca; Tartus Valeria, LT „P. Rareș”, Soroca.

A acorda premiul de 550 lei elevilor: Bantoș Vlad, LT „C. Stere”, Soroca; Golovei Tatiana, LT Visoca; Cujba Ruxanda, LT Visoca; Vișniovaia Anastasia, LT „A. Pușkin”, Soroca; Fedorovici Gabriela, Gimnaziul Racovăț.

A acorda premiul de 525 lei elevilor: Bujor Anghelina, LT „C. Stere”, Soroca; Lupașcu Serafim, LT „P. Rareș”, Soroca.

A acorda premiul de 500 lei elevilor: Musteață Valeria, LT „C. Stere”, Soroca; Levandovschii Sofia, LT „A. Pușkin”, Soroca; Leșan Dumitru, Gimnaziul Rublenița; Burdila Aureliu, LT „C. Stere”, Soroca; Crudu Alexandrina, LT „C. Stere”, Soroca.

Alte premii:

Zgavordei Beatriz, LT „C. Stere”, Soroca; Solovei Daria, LT „A. Pușkin”, Soroca; Balaniuc Daria, LT „C. Stere”, Soroca; Popușoi Ecaterina, LT „C. Stere”, Soroca; Spinei Victor, LT „C. Stere”, Soroca; Țurcan Sabina, LT „I. Creangă”, Soroca; Pînzari Mihail, LT „C. Stere”, Soroca; Porombac Sofia, LT „C. Stere”, Soroca; Struțescu Alexandrina, LT Visoca; Rusu Bianca, LT „C. Stere”, Soroca; Condrea Anton, LT „P. Rareș”, Soroca; Ivanov Vlada, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Cojuhari Vladimir, LT „P. Rareș”, Soroca; Mitrofan Loredana, LT „C. Stere”, Soroca; Vrancean Alexandru, LT „P. Rareș”, Soroca; Muntean Ecaterina, clasa a XII-a, LT „Ion Creangă”, Soroca; Smisarciuc Alexandrina, LT „P. Rareș”, Soroca; Rotari Ionela, LT „C. Stere”, Soroca; Cioca Rada, LT „P. Rareș”, Soroca; Cojocaru Stanislav, LT „P. Rareș”, Soroca; Cebotari Elena, LT „C. Stere”, Soroca; Halupneac Anastasia, LT „P. Rareș”, Soroca; Filip Gabriela, LT „C. Stere”, Soroca; Grudco Patricia, LT „C. Stere”, Soroca; Maftior Eliza, LT „P. Rareș”, Soroca; Elisavenco Arina, LT „A. Pușkin”, Soroca; Tregubov Ilia, LT „C. Stere”, Soroca; Mazniuc Ruxanda, LT „C. Stere”, Soroca; Ciuntu Maxim, LT Visoca; Rotari Anastasia, LT „C. Stere”, Soroca; Martîniuc Sofia, LT „C. Stere”, Soroca; Chetrari Cătălin, LT „C. Stere”, Soroca; Lisnic Constantin, LT „I. Creangă”, Soroca; Cartoflea Victoria, LT „A. Pușkin”, Soroca; Mahu Iana, LT „C. Stere”, Soroca; Pîrțachi Jaclin, LT „I. Creangă”, Soroca; Smetanca Artiom, LT „P. Rareș”, Soroca; Magla Valeria, Gimnaziul Vărăncău; Șestacov Nicu, LT „I. Creangă”, Soroca; Nitrean Roman, LT „P. Rareș”, Soroca; Cepurneac Ana, LT „C. Stere”, Soroca; Tihon Cătălina, LT „C. Stere”, Soroca; Mînăscurtă Ana-Maria, LT „P. Rareș”, Soroca; Spinei Alin, LT „C. Stere”, Soroca; Dolghier Mihaela, LT „P. Rareș”, Soroca; Grec Anastasia, LT „A. Pușkin”, Soroca; Iancovschi Alexandru, LT „A. Pușkin”, Soroca; Serdiuc Elizaveta, LT „A. Pușkin”, Soroca; Ciumac Nicoli, LT „I. Creangă”, Soroca; Brighidin Denis, LT „I. Creangă”, Soroca; Vrancean Bogdan, LT „P. Rareș”, Soroca; Voleac Cristian, LT „C. Stere”, Soroca; Naclițchii Dragoș, Gimnaziul „D. Matcovschi”, Soroca; Antoșina Anastasia, LT „P. Rareș”, Soroca; Bîrliba Valeria, LT „C. Stere”, Soroca; Ceban Ionela, LT „I. Creangă”, Soroca; Șușu Daria, LT „C. Stere”, Soroca; Revenco Simona, LT „P. Rareș”, Soroca; Sirociova Mariam, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Stahurschii Octavian, LT „C. Stere”, Soroca; Herghelijiu Gabriel, Gimnaziul Bulboci; Iasilcovschi Madlena, LT „I. Creangă”, Soroca; Cojocari Victoria, LT Visoca; Cazac Viviana, LT „P. Rareș”, Soroca; Livinschii Milena, Gimnaziul Dărcăuți; Cernopolc Carina, LT Visoca; Morozan Sergiu, LT „C. Stere”, Soroca; Ciuntu Andreea, LT „C. Stere”, Soroca; Coțaga Domnica, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Halilov Daria, LT „P. Rareș”, Soroca; Palanciuc Mirela, LT „C. Stere”, Soroca; Procopii Irina, LT „I. Creangă”, Soroca; Haric Olga, LT „P. Rareș”, Soroca; Jardan Olga, LT „C. Stere”, Soroca; Huluță-Saftiuc Ștefan, LT „I. Creangă”, Soroca; Zagorodniuc Dumitru, LT „C. Stere”, Soroca; Mardici Vlada, LT „C. Stere”, Soroca; Duda Laurențiu, Gimnaziul Slobozia-Cremene; Cebotarean Laurențiu, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Tuchila Andreea, Gimnaziul „A. Lupașcu”, Volovița; Cojocscurt Romina, Gimnaziul Racovăț; Cojocari Alexandru, LT Visoca; Budei Damian, LT „I. Creangă”, Soroca; Dolința Anastasia, LT Visoca; Scrîpschi Dmitrii, LT „A. Pușkin”, Soroca; Țîganova Ecaterina, LT „A. Pușkin”, Soroca; Țurcan Denis, LT „A. Pușkin”, Soroca; Ciumac Stanislav, Gimnaziul „A. Pînzaru”, Pîrlița; Lidvinschi Nicoleta, Gimnaziul „D. Matcovschi”, Soroca; Iftodii Reghina, LT „C. Stere”, Soroca; Haric Cornelia, LT „P. Rareș”, Soroca; Cioca Sofia, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Cavca Argentina, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Usatîi Amelia, LT „C. Stere”, Soroca; Cobîlaș Maria-Ștefania, LT „C. Stere”, Soroca; Sochirca Victoria, LT „I. Creangă”, Soroca; Olaru Vladislava, LT „I. Creangă”, Soroca; Samoenco Platon, LT „A. Pușkin”, Soroca; Groza Alexandru, LT „P. Rareș”, Soroca; Vacar Daria, LT „I. Creangă”, Soroca; Chiroșca Dionisie, LT „I. Creangă”, Soroca; Deșan Sandra, LT „I. Creangă”, Soroca; Cialic Arina, LT Visoca; Rotari Erica, Gimnaziul Bădiceni; Rusu Roman, LT „C. Stere”, Soroca; Vacari Ana, LT Visoca; Braniște Luminița, LT „C. Stere”, Soroca; Toporovscaia Polina, LT „A. Pușkin”, Soroca; Tomac Andreea, LT „C. Stere”, Soroca; Melnic Mihaela, LT „I. Creangă” / CRECP, Soroca; Leșan Daiana, LT „I. Creangă”, Soroca; Covalciuc Adriana, CRECP, Soroca; Cazacu Cornelia, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Galben Caliopia, LT „C. Stere”, Soroca; Ostaficiuc Iana, LT „C. Stere”, Soroca; Petcu Mihai, LT „C. Stere”, Soroca; Culic Artiom, LT „C. Stere”, Soroca; Nistreanu Vlad, LT „C. Stere”, Soroca; Podubnîi Natalia, LT „A. Pușkin”, Soroca; Mânăscurtă Roman, LT „C. Stere”, Soroca; Șoimu Denis, Gimnaziul Racovăț; Buzila Nichita, LT Visoca; Graur Rusalina, Gimnaziul Nimereuca; Rabii Irina, Gimnaziul „V. Burduja”, Șeptelici; Crivoșeev Chiril, LT „A. Pușkin”, Soroca; Cecan Dan, LT „C. Stere”, Soroca; Cojuhari Irina, LT „C. Stere”, Soroca; Usatîi Cristian, LT „I. Creangă”, Soroca; Slutu Damian, LT „I. Creangă”, Soroca; Leahu Vadim, LT „P. Rareș”, Soroca; Focșa Vlad, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Lazăr Irina, Gimnaziul „D. Matcovschi”, Soroca; Cumov Maxim, LT „A. Pușkin”, Soroca; Gușila Nicoleta, Gimnaziul Racovăț; Crîjanovschii Felix, LT „A. Pușkin”, Soroca; Pocitari Ioana, LT „C. Stere”, Soroca; Gatman Artur, LT „C. Stere”, Soroca; Volnițchii Ion, LT Visoca; Graur Mihai, Gimnaziul Racovăț; Ceban Maxim, Gimnaziul Stoicani; Mazur Lucian, Gimnaziul „A. Lupașcu”, Volovița; Stavița Iulian, LT „C. Stere”, Soroca; Gogu Mihail, Gimnaziul Vărăncău; Radu Răzvan, LT „C. Stere”, Soroca; Vovc Victoria, LT „P. Rareș”, Soroca; Cojocaru Gheorghe, LT „P. Rareș”, Soroca; Grădinaru Olga, Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi; Lisnic Laurențiu, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Popovici Ilie, LT „Ion Creangă”, Soroca; Baxanean Andreea, LT „I. Creangă”, Soroca; Molceanovschi Vitalina, LT „I. Creangă”, Soroca; Palanciuc Maxim, LT „C. Stere”, Soroca; Rumega Arsenii, LT „C. Stere”, Soroca; Gîtlan Andrea, LT „P. Rareș”, Soroca; Cebotari Maria, LT Visoca; Lozan Alexandru, LT „I. Creangă”, Soroca; Morari Mihaela, LT „I. Creangă”, Soroca; Derenov Dorin, LT „C. Stere”, Soroca; Matei Gabriel, LT „P. Rareș”, Soroca; Chinzeaeva Nicoleta, LT „C. Stere”, Soroca; Cuculeac Iulia, LT „P. Rareș”, Soroca; Zaporojan Damian, LT „P. Rareș”, Soroca; Țușca Mădălina, LT „C. Stere”, Soroca; Rotari Iulian, Gimnaziul Bădiceni; Curoșu Alexandr, LT „A. Pușkin”, Soroca; Fornea Gabriel, LT „C. Stere”, Soroca; Manea Dumitru, LT „C. Stere”, Soroca; Bejenari Valeria, Gimnaziul „D. Matcovschi”, Soroca; Țurcan Patricia, LT „C. Stere”, Soroca; Craveț Nicolae, LT „C. Stere”, Soroca; Jidraș Arina, LT Visoca; Popovici Iraida, LT „C. Stere”, Soroca; Macovețchi Damian, LT Visoca; Chiroșca Artiom, LT „I. Creangă”, Soroca; Țui David, LT „I. Creangă”, Soroca; Noroc Andreea, LT „C. Stere”, Soroca; Leșcu Daria, LT „C. Stere”, Soroca; Neamțu Lilian, LT „P. Rareș”, Soroca; Alexandrov Marius, Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău; Ciubuc Vasile, LT „P. Rareș”, Soroca; Bantîș Gabriel, LT „C. Stere”, Soroca; Oțel Valentina, LT „C. Stere”, Soroca; Leahu Mihai, Gimnaziul „A. Lupașcu”, Volovița; Gribenciuc Eduard, Gimnaziul Nimereuca; Vizitiu Iulian, Gimnaziul „D. Romanciuc”, Vădeni; Carabin Victoria, Gimnaziul Bădiceni; Șuletea Iuliana, Gimnaziul Slobozia-Cremene; Arama Diana, Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi; Levco Laura, LT „P. Rareș”, Soroca; Nanu Andreea, Gimnaziul Bulboci; Cobâlaș Vlad, Gimnaziul Bădiceni; Bordian Alexa, LT „P. Rareș”, Soroca; Țenti Sofia, LT „P. Rareș”, Soroca; Ceban Mihaela, LT „C. Stere”, Soroca; Vlas Cleopatra, LT „C. Stere” / CRECP, Soroca; Panainte Corina, LT „I. Creangă”, Soroca; Todirean Andreea, Gimnaziul „A. Lupașcu”, Volovița; Țurcan Vlada, LT „C. Stere”, Soroca; Coșulean Anghelina, LT Visoca; Constantinescu Alexandra, Gimnaziul Șolcani; Iacicurinschi Dumitru, LT „I. Creangă”, Soroca; Tărchilă Vladimir, LT „I. Creangă”, Soroca; Florea Alexandru, LT „C. Stere”, Soroca; Coțaga Mirela, LT „P. Rareș”, Soroca; Cebotari Damian, LT „C. Stere”, Soroca; Ignatov Cristina, LT Visoca; Gorceag Denisa, LT Visoca; Graur Ana-Ionela, LT „P. Rareș”, Soroca; Golub Crina, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Berghia Irina, Gimnaziul Șolcani; Belous Tatiana, LT „P. Rareș”, Soroca; Lozan Daniel, LT „I. Creangă”, Soroca; Vovc Ana, LT „P. Rareș”, Soroca; Vlas Ivan, LT Visoca; Procop Bogdana, LT „P. Rareș”, Soroca; Zincenco Sergiu, LT „C. Stere”, Soroca; Dubalari Andreea, LT „P. Rareș”, Soroca; Captari Nicolai, LT „P. Rareș”, Soroca; Țapu Valeria, LT „P. Rareș”, Soroca; Roșca Vasilia, Gimnaziul Cosăuți; Cebotari Eduard, LT „C. Stere”, Soroca; Rotari Andreea, LT „C. Stere”, Soroca; Vacari Constantin, Gimnaziul Schineni; Casco Mihail, LT „C. Stere”, Soroca; Parasii Daria, Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi; Corotin Mădălina, LT „P. Rareș”, Soroca; Răilean Alexandru, LT „P. Rareș”, Soroca; Ciubotaru Alexei, Gimnaziul Holoșnița; Chirilov Dan, Gimnaziul Schineni; Dabija Victoria, LT Visoca; Ranga Sofia, Gimnaziul „V. Burduja”, Șeptelici; Acbaș Nicolae, LT „P. Rareș”, Soroca; Mazur Marius-Octavian, LT „P. Rareș”, Soroca; Tighinean Arina, LT „C. Stere”, Soroca; Leșan Tudorița, LT „P. Rareș”, Soroca; Nacu Mădălina, LT „P. Rareș”, Soroca; Mahu Alexandrina, LT „C. Stere”, Soroca; Zadeanciuc Arina, LT „P. Rareș”, Soroca; Braniște Valeria, LT „P. Rareș”, Soroca; Nastas Maxim, LT „I. Creangă”, Soroca; Pînzari Ariadna, LT „P. Rareș”, Soroca; Tcaci Marin, LT „I. Creangă”, Soroca; Belous Gabriela, LT „P. Rareș”, Soroca; Repeșco Cristian, LT „C. Stere”, Soroca; Lupu Cristina, LT „C. Stere”, Soroca; Ursachi Andreea, LT „P. Rareș”, Soroca; Ojog Maria, Gimnaziul „A. Pînzaru”, Pîrlița; Ulmada Iana, LT „I. Creangă”, Soroca; Cotenco Aurelia, Gimnaziul Bulboci; Solovei Valeria, LT Visoca; Bruma David, Gimnaziul „D. Matcovschi”, Soroca; Coval Damian, LT „P. Rareș”, Soroca; Todiraș Mihaela, LT „C. Stere”, Soroca; Revenco Eliza, LT „P. Rareș”, Soroca; Bostan Marin, LT „I. Creangă”, Soroca; Modruci Alexandra, Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi; Nerușciac Valeria, Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi; Andrieș Olesea, Gimnaziul Racovăț; Revenco Anastasia, LT „C. Stere”, Soroca; Alexandrov Francesca, LT „C. Stere”, Soroca; Bruma Mădălina, LT „P. Rareș”, Soroca; Aslan Arina, Gimnaziul „A. Porcescu”, Căinarii Vechi; Zabulica Iuliana, Gimnaziul Racovăț; Fedco Patricia, Gimnaziul Racovăț; Sandu Iustina, Gimnaziul Racovăț; Dobac Vitalina, LT „P. Rareș”, Soroca; Fornea Victoria, Gimnaziul „G. Vieru”, Vasilcău; Păcătos Rusalina, Gimnaziul Schineni; Pocitari Maria, LT „C. Stere”, Soroca; Mihalcean Artur, LT „P. Rareș”, Soroca; Leșan Tatiana, Gimnaziul Racovăț; Pocitari Dumitru, Gimnaziul Schineni; Mazur Nichita, Gimnaziul Schineni; Scînteianu Paulina, Gimnaziul Racovăț; Bejenaru Varfolomei, Gimnaziul Voloave; Melnic Arina, Gimnaziul Voloave; Ciobanu Maxim, Gimnaziul Schineni; Popa Andreea, Gimnaziul Schineni.

Vom reveni ulterior și cu lista profesorilor premiați.

Prin această premiere anuală, Consiliul Raional Soroca consolidează cultura performanței în școli și recunoaște efortul elevilor și profesorilor implicați în competițiile educaționale. Suma alocată — 188.300 lei — reflectă angajamentul autorităților față de educația de calitate și stimularea potențialului academic în întreg raionul.