Rechemare voluntară de produse NAN și Nestogen de pe piața din Republica Moldova

Nestlé SRL anunță inițierea unei proceduri de rechemare voluntară din comerţ pentru o serie limitată de produse din gamele NAN 1 Optipro și Nestogen 1, ca măsură de precauție, în urma detectării bacteriei Bacillus cereus pe o linie de producție din fabrica furnizorului extern. Compania subliniază că nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire sau reacții adverse legate de consumul acestor produse, iar retragerea se efectuează exclusiv pentru a preveni orice risc potențial pentru sănătatea copiilor, transmite moldpres.md

Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), produsele vizate de rechemare includ NAN 1 Optipro (800 g) – loturile 52850346AB și 52850346AC; Nestogen 1 (1000 g) – lotul 53030346BC; Nestogen 1 (600 g) – lotul 53030346BB. Toate produsele sunt fabricate de Nestlé Olanda Nunspeet.

Compania menționează că rechemarea se desfășoară cu respectarea strictă a procedurilor de siguranță alimentară, iar produsele rechemate nu mai trebuie folosite în alimentația copiilor. Nestlé încurajează părinții care au achiziționat produse din loturile menționate să nu le ofere copiilor și să le returneze magazinelor de unde le-au cumpărat, urmând să fie despăgubiți integral.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela linia telefonică gratuită 022 210 563, disponibilă de luni până vineri, între orele 09:00–18:00, sau pot scrie la adresa evgheni.railean@md.nestle.md.

Nestlé reafirmă angajamentul de a asigura cele mai înalte standarde de calitate și siguranță pentru produsele destinate copiilor și de a acționa rapid și transparent în orice situație ce vizează protecția consumatorilor.