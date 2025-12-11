34 de piese au trecut în etapa audițiilor live a selecției Naționale Eurovision 2026

Un număr de 34 de piese au fost selectate pentru etapa audiţiilor live din cadrul Selecţiei Naţionale Eurovision Song Contest 2026, după ce s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru preselecția națională. Compania „Teleradio-Moldova” a recepționat în această etapă dosarele artiștilor interesați să reprezinte Republica Moldova la prestigiosul concurs internațional, relatează moldpres.md

Potrivit TRM, în urma evaluării preliminare a materialelor depuse, producătorii muzicali ai selecției au aprobat lista celor 34 de piese care vor intra în runda audițiilor live. Aceasta se va desfășura pe 16 decembrie, începând cu ora 11:00, în studioul 2 al televiziunii publice.



Producătorului muzical al selecției naționale, Roman Burlaca, menționează că audițiile reprezintă un moment-cheie al competiției.

„Audiţiile vor reprezenta o etapă esenţială pentru mine, mai ales în contextul în care multe dintre piesele înscrise în concurs sună foarte bine şi au adevărat potenţial. Îmi doresc să comunic direct cu participanţii, să le înţeleg viziunile, ideile şi capacităţile reale. Promit că selecţia nu va fi una „seacă” sau distantă. Chiar şi pentru cei care nu vor ajunge în finală, îmi doresc ca această experienţă să fie una utilă: să înţeleagă de ce nu au trecut mai departe, ce putea fi îmbunătăţit şi cum se pot pregăti mai bine pentru o ediţie viitoare. Vreau ca fiecare participant să plece cu mai multă încredere şi cu o direcţie clară de creştere”, a subliniat Roman Burlaca.

Această etapă va permite producătorilor să evalueze live calitățile vocale, interpretarea și carisma fiecărui concurent, pe baza prestațiilor urmând să fie aleși finaliștii Selecției Naționale Eurovision 2026.

La rândul său, producătorul muzical Serghei Orlov a remarcat interesul ridicat al artiștilor pentru această ediție.

„Anul acesta preselecţia a trezit un interes mare din partea artiştilor de diferite generaţii. Printre concurenţi se regăsesc atât artişti cunoscuţi, cât şi nume complet noi. Eurovision la etapa naţională continuă să fie o platformă excelentă pentru ca tinerele talente să se manifeste. În prima etapă, am încercat să acceptăm la audiţiile live aproape pe toţi cei care au depus cereri, pentru a oferi fiecărui participant şansa de a se afirma. Chiar dacă evaluarea pieselor este relativ subiectivă, ne vom orienta după tendinţele concursului din anii precedenţi, dar şi după criterii precum originalitatea piesei, calităţi vocale, prestaţia scenică, carismă, mesaj. Etapa prestaţiilor live va arăta adevăratul potenţial al pieselor şi artiştilor. Le doresc participanţilor evoluţii cât mai strălucite”, a specificat producătorul muzical.

Andrei Zapșa, director general adjunct responsabil de televiziune la „Teleradio-Moldova”, afirmă că modificările aduse formatului au fost bine primite.

„Mă bucură interesul artiştilor faţă de această competiţie. Înseamnă că acţiunile întreprinse de televiziunea publică în acest an pentru îmbunătăţirea formatului au fost percepute de mediul artistic. Cred cu tărie că avem ce arăta Europei”, a declarat Andrei Zapșa.

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc în Viena, Austria, în luna mai. Evenimentul se va desfășura la Wiener Stadthalle. Semifinalele sunt programate pentru 12 și 14 mai, iar marea finală va avea loc pe 16 mai 2026.