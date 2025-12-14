Al 13-lea salariu: ce e și cine îl primește în Moldova

Anul are 12 luni, dar salarii pot fi 13. Sună ca un miracol de Crăciun, nu-i așa? Acesta are loc în fiecare an și se numește premiu anual, scrie blog.rabota.md. Hai să vedem cui i se cuvine și cum se calculează.

Ce înseamnă al 13-lea salariu

Al treisprezecelea salariu reprezintă o măsură de remunerare a lucrătorilor la sfârșitul anului calendaristic. De fapt, acesta nu se consideră un salariu, iar în documente se reflectă ca premiu anual.

Cine poate beneficia de premiul anual

Plata obligatorie a premiilor anuale este prevăzută doar pentru lucrătorii sectorului bugetar, acest lucru este indicat în Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Au dreptul la premiu anual:

personalul didactic și personalul științifico-didactic, inclusiv conducătorii;

persoanele cu funcţii de demnitate publică, dar și lucrătorii din cabinetele acestora;

funcționarii publici, inclusiv cu statut special;

persoanele care ocupă funcţii cu statut special specifice apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;

alt personal angajat în baza contractului individual de muncă în autorităţile/instituţiile bugetare finanţate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale;

personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Premiul anual este acordat chiar și celor care s-au transferat într-o altă instituție publică, au ieșit la pensie sau și-au încetat contractul individual de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Cum Moș Crăciun nu aduce cadouri copiilor care s-au purtat urât, la fel și premiul anual nu se acordă bugetarilor care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau/și au fost sancționați disciplinar.

Companiile private nu sunt obligate să achite al 13-lea salariu, însă pot să o facă benevol în calitate de recompensă pentru anumiți angajați sau întregul colectiv.

Mărimea premiului anual

Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar prevede că mărimea premiului anual pentru lucrători, inclusiv conducători, nu poate depăși 50% din salariul de bază, calculat la data de 30 noiembrie a anului de gestiune sau la ultima zi de lucru. Asta înseamnă că nu este interzisă calcularea premiului pe baza unei părți mai mici din salariu de bază.

Există o excepție: mărimea premiului anual al persoanelor cu funcții de demnitate publică cărora le-a expirat mandatul este egală cu 50% din salariul de bază la data demisiei, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

În companiile private lucrurile stau altfel: unii plătesc un anumit procent din salariu, alții — un salariu întreg, iar uneori este stabilită o sumă fixă. Totul depinde de politica fiecărui angajator în parte.

Calculul premiului anual

În sectorul bugetar premiul anual se calculează proporțional timpului efectiv lucrat. În acesta se include și timpul când salariatul s-a aflat în deplasare în interes de serviciu și perioada aflării la cursuri de instruire la inițiativa angajatorului.

Perioadele care nu se iau în calcul:

perioada validității sancțiunii disciplinare;

perioada aflării în staționare;

participarea la grevă;

concediul de odihnă anual, concediul de studii sau concediul medical;

concediul pentru îngrijirea copilului;

concediul fără plată;

absenţe nemotivate de la serviciu;

timpul de urmare a unui curs de formare profesională la iniţiativa angajatului;

ocuparea unei funcţii elective în autorităţile publice, în organele sindicale sau în cele patronale;

alte perioade de suspendare a contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu specificate în art. 76, 77 (cu excepţia lit. e1) şi 78 din Codul muncii al Republicii Moldova și în alte prevederi similare din legile speciale.

Formula generală de calcul al premiului anual arată în felul următor:

S × A ∶ Z × L = premiu anual, unde

S. Salariul de bază luat în calcul

A. Procentul acordat

Z. Numărul de zile lucrătoare în ansamblu pentru perioada ianuarie – noiembrie

L. Zilele efectiv lucrate în perioada respectivă

❗️ Premiile, inclusiv cele anuale, sunt supuse impozitului pe venit, ca și salariul de bază.

Concluzie

Premiul anual sau, cum îl mai numesc, al 13-lea salariu reprezintă o recunoaștere a eforturilor lucrătorului. În sectorul bugetar el este strict reglementat de lege, iar în sectorul privat depinde de dorința angajatorului, dacă nu este prevăzut altfel în contractul de muncă individual sau colectiv. Indiferent de asta, vă urăm tuturor un asemenea miracol de Crăciun!