SIA Moldova 2025 — acolo unde ideile prind viață și experiența se întâlnește cu pasiunea /VIDEO

Procesul de jurizare din acest an a fost intens, plin de energie și idei curajoase. Fiecare echipă a venit cu soluții autentice pentru provocările sociale din comunitățile noastre — iar dezbaterile din juriu au fost aprinse, pline de argumente, emoții și inspirație.

În final, au fost aleși cei care au demonstrat nu doar potențialul de impact, ci și curajul de a începe, de a transforma o idee mică într-o schimbare reală.

Această ediție a SIA Moldova 2025 s-a desfășurat la Glia Impact Hub Chișinău — un spațiu care, an de an, adună laolaltă oameni dedicați inovației, colaborării și impactului social.

Juriul din acest an a reunit lideri cu o experiență vastă în antreprenoriat, finanțare, responsabilitate socială și inovație:

Ionut Pascu – Președinte, Asociația The Social Incubator

Mariana Caracaș – specialistă în atragerea fondurilor și sprijin pentru startup-uri

Artur Gurău – antreprenor tech și inovator

Olesea Vulpe – Centrul de Excelență în Dezvoltarea Antreprenoriatului și Afacerilor Sociale

Tatiana Secrii – coordonatoare de proiecte, Fundația Moldcell

Dana Gurschi – director, HUB-ul Antreprenorilor Sociali

Ana Ciurac – directoare, Programul de Antreprenoriat Social, Fundația Est-Europeană

Doina Fetco – Director Marketing, MAIB

Carolina Bugaian, Ph.D, FCCA, CIA, PMP – Președinte, AFAM

Împreună credem că adevărata inovație socială începe cu o idee mică și multă încredere — iar prin colaborare, mentorat și susținere reciprocă putem construi o generație de antreprenori sociali care schimbă viitorul Republicii Moldova, a menționat asistentă de țară – Natalia Pădure.