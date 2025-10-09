Ce așteptări au sorocenii de la noul Parlament?

Pentru mulți soroceni, alegerile parlamentare din 28 septembrie nu au fost doar un exercițiu civic, ci o șansă de a-și proiecta viitorul. Rezultatele au adus speranță, dar și responsabilitate pentru noii deputați.

Cetățenii vor drumuri bune, salarii și pensii decente, susținere pentru agricultură și, mai ales, o direcție clară spre Uniunea Europeană. Am stat de vorbă cu mai mulți locuitori ai orașului Soroca și iată care sunt așteptările lor de la legislativul ales.

„Am participat cu drag la alegerile parlamentare care pentru mine personal au avut o importanța majoră. Rezultatul alegerilor m-a bucurat nespus de mult, dat fiind faptul că susțin ideea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Pentru mine contează foarte mult faptul ca majoritatea parlamentara care se va forma să continue această idee și să pună în plan acțiunile cu privire la aderare către UE. De la noul Parlament am așteptări în direcție pozitivă spre un trai decent, cu salarii și Pensii decente cât și sporirea infrastructurii spre o direcție pozitivă, drumuri, proiectul satul european să aibă continuitate buget echilibrat și posibilitatea menținerii păcii care este un factor important pentru țara noastră.” – Nadejda Rusu.

„Sper să țină de promisiuni în mandatul acesta și să se implice mai mult în ramura agriculturii, că suntem o țară agrară și aceasta este baza, chiar și ceea ce ține de Universitatea Agrară, unde am făcut și eu studiile și mii de absolvenți.

În rest, să ne vedem mai repede în familia UE, să nu fie și acesta doar un mit pentru urechile cetățenilor Republicii Moldova.” – Marcel Guțu.

„Îmi doresc ca noul Parlament să ducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană, să atragă investiții și să continue dezvoltarea începută. Vreau ca deputații să lucreze pentru binele oamenilor, să creeze locuri de muncă, să modernizeze infrastructura și să susțină educația. Noul Parlament are deja o viziune pro-europeană, iar speranța mea este ca aceasta să fie pusă în practică prin fapte și rezultate concrete pentru țară.” – Valeria Ceban.

„Eu doresc ca noul parlament la fel să meargă pe aceeași cale și să amplifice și să se concentreze mai tare pe scopurile propuse.” – Iulian Gherasim.