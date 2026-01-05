Și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. doi frați vor sta câte 10 ani în detenție

De către
OdN
-
0
155

Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici. Acestora le-a fost stabilită pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru fiecare.

Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat din sudul țării. Faptele au fost deconspirate când victima a rămas însărcinată, la vârsta de 12 ani.

Inculpații au refuzat să facă declarații pe caz, informează procuratura.md.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Procuratura atenționează că orice manifestare sexuală în privința unei persoane care nu a atins vârsta de 16 ani se sancționează penal.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentÎn funcție de astrologia chinezească – cu cine ești compatibil? Când unii nu se potrivesc deloc, Bivolul face casă bună cu Șobolanul
Articolul următorIdei de cadouri de Crăciun pentru casă și gesturi care transmit grijă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.