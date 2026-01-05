Și-au violat sora mai mică de când avea 8 ani. doi frați vor sta câte 10 ani în detenție

Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare în privința a doi tineri, în vârstă de 19 și 20 de ani, acuzați de violul surorii mai mici. Acestora le-a fost stabilită pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru fiecare.

Reieșind din probatoriul acumulat, tinerii, pe parcursul mai multor ani de zile și-au violat sora mai mică la domiciliul părinților, aflat într-un sat din sudul țării. Faptele au fost deconspirate când victima a rămas însărcinată, la vârsta de 12 ani.

Inculpații au refuzat să facă declarații pe caz, informează procuratura.md.

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.

Procuratura atenționează că orice manifestare sexuală în privința unei persoane care nu a atins vârsta de 16 ani se sancționează penal.