În funcție de astrologia chinezească – cu cine ești compatibil? Când unii nu se potrivesc deloc, Bivolul face casă bună cu Șobolanul

În astrologia chinezească, semnele zodiacale sunt bazate pe anii de naștere și fiecare an este asociat cu un anumit animal. Cele 12 animale sunt: Șobolan, Bivol, Tigru, Iepure, Dragon, Șarpe, Cal, Capră, Maimuță, Cocoș, Câine și Mistreț. De asemenea, există și elemente (Lemn, Foc, Pământ, Metal, Apă) care se rotesc într-un ciclu de 60 de ani.

Desigur, precum în astrologia occidentală, nu toate semnele sunt considerate compatibile între ele. În general, compatibilitățile în zodiacul chinezesc sunt adesea determinate de anumite atribute ale animalelor respective sau de legendele care le înconjoară. Iată câteva exemple generale de compatibilități:

Șobolan: Compatibil cu Dragon, Maimuță și Bivol.

Bivol: Compatibil cu Șobolan, Cocoș și Șarpe.

Tigru: Compatibil cu Cal, Câine și Iepure.

Iepure: Compatibil cu Capră, Porc și Tigru.

Dragon: Compatibil cu Șobolan, Maimuță și Cocoș.

Șarpe: Compatibil cu Bivol și Cocoș.

Cal: Compatibil cu Tigru, Câine și Capră.

Capră: Compatibil cu Iepure, Porc și Cal.

Maimuță: Compatibil cu Șobolan și Dragon.

Cocoș: Compatibil cu Dragon, Șarpe și Bivol.

Câine: Compatibil cu Tigru și Cal.

Mistreț (Porc): Compatibil cu Capră și Iepure.

Aceste compatibilități sunt generale și pot varia în funcție de diferite tradiții sau interpretări. La fel ca în astrologia occidentală, astrologia chinezească este adesea considerată o formă de divertisment sau de ghidare spirituală, mai degrabă decât o știință exactă. Ca atare, este întotdeauna bine să se ia în considerare și alte aspecte ale vieții sau ale personalității individuale, nu doar semnele zodiacale.

Semne zodiacale chinezești și anii asociați

În zodiacul chinezesc, fiecare an este asociat cu un anumit animal și ciclul se repetă la fiecare 12 ani. În plus, există și un ciclu de elemente (Lemn, Foc, Pământ, Metal, Apă) care se rotesc într-un ciclu de 60 de ani. Pentru a determina semnul tău zodiacal chinezesc, trebuie să știi anul nașterii tale. Iată o listă simplificată pentru a identifica animalul asociat cu anul nașterii tale:

Șobolan

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, etc.

Bivol (Ox)

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033, etc.

Tigru

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, etc.

Iepure

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, etc.

Dragon

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, etc.

Șarpe

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, etc.

Cal

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038, etc.

Capră (sau Oaie)

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, etc.

Maimuță

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, etc.

Cocoș (sau Găină)

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041, etc.

Câine

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042, etc.

Mistreț (sau Porc)

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, etc.

Luați în considerare că datele Anului Nou Chinezesc variază și că acesta începe, de obicei, între 21 ianuarie și 20 februarie, în funcție de calendarul lunar chinezesc. Dacă te-ai născut în perioada aceasta, este bine să verifici data exactă a Anului Nou Chinezesc pentru anul tău de naștere, pentru a determina semnul tău zodiacal corect.

