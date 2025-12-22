Șase „voievozi” de la Colegiul Tehnic Agricol și de la Școala Sportivă Raională au revenit acasă cu medalii, de la Campionatul Republicii Moldova

Complexul Sportiv Raional Strășeni (Pănăsești) a găzduit Campionatul Republicii Moldova la Lupta Națională „Voievod”, competiție organizată de Federația Sportivă Națională de Luptă „Voievod”, la care au participat sportivi din 32 de raioane.

Raionul Soroca a fost reprezentat cu succes de sportivi de la Colegiul Tehnic-Agricole și de la Școala Sportivă Raională, iar șase din ei au revenit acasă cu medalii.

Astfel, titlul de campioni și medalia de aur a fost câștigat de patru luptători: Iaroslav ZĂBRIAN (categoria de greutate 60 kg), Vladislav CHILAT (65 kg), Ion COȚAGA (70 kg) și Damian MITREAN (80 kg), iar Daniel BORȘ (75 kg) și Iurie BORȘ (70 kg) au intrat în posesia medaliilor de argint.

Să menționăm și faptul că, directorul Colegiului Tehnic-Agricol din Soroca, Constantin Nesterenco, care a condus de pe margine luptele discipolilor săi a fost distins de Federația Sportivă Națională de Luptă „Voievod” o Cupă de apreciere pentru fidelitate și rezultate remarcabile obținute constant de-a lungul anilor. Felicitări, domnului director și noi succese sportivilor!

Foto: IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca