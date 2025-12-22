Corul BELCANTO – vocile care aduc lumină și bucurie! Diploma de Aur la Festivalul-Concurs Național „COLINDE, COLINDE…”!

În Sala cu Orgă din capitală a avut loc ediția a XVI-a a Festivalului-Concurs Național „COLINDE, COLINDE…”, organizat de Asociația Muzical–Corală din Moldova, președintă Elena Marian.

Juriul festivalului, copmpus dein nume notorii din domeniu – Valentin Budilevschi, Victor Nevoie, Maria Sarabaș, Andrian Beldiman, a acordat Diploma de Aur Corului BELCANTO de la Școala de Arte „Eugeniu Coca” din municipiul Soroca, conducătoare artistică și dirijoare Ludmila Samarin, maestru de concert Tudor Tarusov.