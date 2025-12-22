Corul BELCANTO – vocile care aduc lumină și bucurie! Diploma de Aur la Festivalul-Concurs Național „COLINDE, COLINDE…”!

  În Sala cu Orgă din capitală a avut loc ediția a XVI-a a Festivalului-Concurs Național „COLINDE, COLINDE…”, organizat de Asociația Muzical–Corală din Moldova, președintă Elena Marian.
  Juriul festivalului, copmpus dein nume notorii din domeniu – Valentin Budilevschi, Victor Nevoie, Maria Sarabaș, Andrian Beldiman, a acordat Diploma de Aur Corului BELCANTO de la Școala de Arte „Eugeniu Coca” din municipiul Soroca, conducătoare artistică și dirijoare Ludmila Samarin, maestru de concert Tudor Tarusov.
  BRAVOS!

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

