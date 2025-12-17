Salariul minim pe republică se va mări de la 5.500 de lei la 6.300 de lei, din 1 ianuarie 2026

Un proiect care prevede că salariul minim pe republică va fi majorat cu 15 la sută, începând cu 1 ianuarie 2026, și va constitui 6300 de lei a fost aprobat astăzi de Guvern.

Salariul minim va fi de 6300 de lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 37,28 lei pe oră. În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 40 de ore pe săptămână, salariul minim orar se calculează prin raportarea salariului minim lunar la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat.