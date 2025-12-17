Din 1 ianuarie 2026, îndemnizația unică la nașterea copilului crește cu 536 de lei și va fi de 21.886 lei

 Guvernul a decis, în ședința de astăzi că, îndemnizația unică la nașterea copilului va crește din 1 ianuarie 2026. Aceasta va atinge suma de 21 886 de lei, fiind mai mare cu 536 de lei comparativ cu nivelul actual de 21350 de lei.

Potrivit estimărilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2026, de indemnizația unică la nașterea copilului vor beneficia aproximativ 36 400 de copii și vor fi necesare resurse financiare în cuantum de circa 802 448.5 mii lei, resurse planificate în proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2026. (Foto: NewsMaker)

 


