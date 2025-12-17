Domnul Marcel Bușan rămâne suspendat din funcția de secretar al Consiliului municipal Soroca

La ședința de astăzi, 17 decembrie 2025, a Consiliului municipal Soroca, în urma deciziei Judecătoriei Bălți din data de 8 decembrie 2025, consilierii au votat suspendarea domnului Marcel Bușan din funcția de secretar al Consiliului municipal Soroca.

La fel, prin votul consilierilor, interimatul acestei funcții va fi exercitat de domnul Nicolae Leșan. Vă reamintim că, pe data de 25 ianuarie 2025, la ședința extraordinară a Consiliului municipal Soroca s-a votat susupendarea pe un termen de șase luni a secretarului Consiliului municipal Soroca, Marcel Bușan, în baza încheierii Judecătoriei Bălți și a Deciziei Curții de Apel Nord și împuternicirea domnului Nicolae Leșan în exercitarea atribuțiilor de secretar al Consiliului municipal Soroca.