Cristina Gherasimov: „Toate cele 27 de state membre ale UE susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova”

Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a declarat astăzi după ședința Guvernului că toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și a subliniat că, în etapele următoare ale procesului, decuplarea de Ucraina va fi una firească, întrucât fiecare stat candidat are propriul set de priorități de reformă, informează moldpres.md

„Pentru Republica Moldova există consens din partea tuturor celor 27 de state membre. Inclusiv Ungaria susține deschiderea negocierilor cu Republica Moldova”, a afirmat Cristina Gherasimov.

Potrivit viceprim-ministrei, faptul că Republica Moldova se află, în prezent, în aceeași etapă politică a procesului de negociere cu Ucraina explică de ce decizia politică nu a fost încă adoptată la nivelul Uniunii Europene.

„În condițiile în care Republica Moldova este, pentru moment, în aceeași etapă de negocieri cu Ucraina și nu există o decizie politică pentru colegii noștri din Ucraina, procesul pentru Republica Moldova, la nivel politic, este unde este astăzi”, a explicat Gherasimov.

Ea a precizat că, odată cu lansarea negocierilor la nivel tehnic, fiecare stat candidat va fi tratat individual, iar acest lucru va determina o evoluție separată a proceselor de negociere.

„În momentul în care încep negocierile la nivel tehnic, fiecare stat candidat primește un set de priorități pentru fiecare capitol, în urma evaluării legislației europene și a celei naționale, așa-numitul screening bilateral, pe care Republica Moldova l-a finalizat recent. Setul de priorități pentru fiecare stat candidat arată diferit. Respectiv, în următoarele etape de negocieri, această decuplare urmează să fie firească, pentru că fiecare țară candidată își urmează propriul set de reforme prioritare”, a declarat oficialul.

Republica Moldova a demarat discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri pentru aderarea la UE – „Valori fundamentale”, „Piața internă” și „Relații externe”.