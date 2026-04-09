Monologul mâncăciosului aflat în musafirie – să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

De către

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…

NEDUMERIRE

De unde vreți prosperitate

În țărișoară și-n Cetate,

Cand talpa țării foame-n dură,

Iar demnitarii numai fură?!

UNUI SOȚ ÎNȘELAT DE CONSOARTA SA

Deștept ca oaia pe zăduf,

Își ține jumătatea-n puf,

Nebănuind că ea sub soare

Nu doar un prost ca dânsul are…

MONOLOGUL MÂNCĂULUI AFLAT ÎN MUSAFIRIE

Ca un lup mânca-i la masă,

Cum, de fapt, fac și acasă,

Că prefer să-mi crape rânza,

Decât să rămână brânza.

CEARTĂ ASPRĂ

S-a ales cu o papară

De la soacră ginerică:

-Cum poți tu, dospi-n cămară,

Neavând bani de pâinică?!!!