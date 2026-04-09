Monologul mâncăciosului aflat în musafirie – să râdem împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…
NEDUMERIRE
De unde vreți prosperitate
În țărișoară și-n Cetate,
Cand talpa țării foame-n dură,
Iar demnitarii numai fură?!
UNUI SOȚ ÎNȘELAT DE CONSOARTA SA
Deștept ca oaia pe zăduf,
Își ține jumătatea-n puf,
Nebănuind că ea sub soare
Nu doar un prost ca dânsul are…
MONOLOGUL MÂNCĂULUI AFLAT ÎN MUSAFIRIE
Ca un lup mânca-i la masă,
Cum, de fapt, fac și acasă,
Că prefer să-mi crape rânza,
Decât să rămână brânza.
CEARTĂ ASPRĂ
S-a ales cu o papară
De la soacră ginerică:
-Cum poți tu, dospi-n cămară,
Neavând bani de pâinică?!!!