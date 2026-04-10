S-a dat drept femeie pe online și a solicitat poze intime de la un bărbat căsătorit

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 27 ani pentru șantaj și răpirea mijlocului de transport fără scop de însușire, informează procuratura.md.

Instanța de judecată i-a aplicat inculpatului, pentru concurs de infracțiuni, o pedeapsă de 7 ani și 6 luni de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, precum și o amendă în mărime de 2000 de unități convenționale, ceea ce constituie 100 000 lei.

În noiembrie 2022, inculpatul, pentru a obține beneficii financiare ilicit, a creat un cont fals pe o rețea de socializare, folosind identitatea unei persoane de sex feminin, și a inițiat conversații cu un bărbat. Profitând de încrederea acestuia, a purtat discuții cu caracter intim și a obținut informații și conținut compromițător.

Ulterior, inculpatul a amenințat victima cu divulgarea acestor informații soției sale, solicitând în schimb sume de bani. În urma acestor acțiuni, victima a transmis inculpatului mijloace financiare în mai multe tranșe, prejudiciul total fiind de aproximativ 6 000 lei.

Anterior, la 25 iunie 2022, inculpatul a mai comis o faptă ilegală. Fiind angajat la o spălătorie auto din municipiul Chișinău, a luat fără permisiune un automobil de marca „Toyota Auris” lăsat de proprietar pentru a fi spălat. Având acces la cheile mașinii, acesta a urcat la volan și a plecat fără acordul proprietarului într-o direcție necunoscută. După câteva minute, a pierdut controlul asupra automobilului și l-a lovit de o bordură, iar în urma impactului, mașina nu a mai funcționat. Ulterior, a sunat un coleg de serviciu și i-a comunicat ce s-a întâmplat, a lăsat mașina pe stradă, a încuiat-o și a dus cheia la spălătorie.

Cauza a fost judecată în lipsa inculpatului, care s-a eschivat de la prezentarea în instanță.

Acesta nu este la prima abatere de lege, anterior judecat și condamnat pentru furt.


