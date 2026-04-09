Rabota.md: Количество откликов на Пасху выросло почти в 2 раза за 2 года

За последние годы поведение соискателей на рынке труда существенно изменилось: всё больше кандидатов продолжают поиск работы в праздничные периоды. Это подтверждают и данные аналитики Rabota.md: в 2023–2025 годах количество откликов в пасхальный понедельник увеличилось в 1,76 раза, достигнув нескольких тысяч резюме.

Традиционно апрель считается периодом снижения активности соискателей — наряду с августом и декабрём. Однако на практике это благоприятное окно для найма. В этот период на рынке преобладают кандидаты с высокой мотивацией: они находятся в активном поиске и готовы быстро выйти на новую работу.

Поэтому, если ещё 3 года назад на праздники наём можно было фактически приостанавливать, то сейчас работодателям дальновиднее привести вакансии в порядок и оперативно разбирать отклики. Тем более что благодаря скорингу на Rabota.md быстро определять сильных кандидатов стало легче всем компаниям.

В таких условиях ключевым становится не только выбор подходящего человека, но и скорость первого контакта — чтобы успеть выйти на связь раньше конкурентов.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

