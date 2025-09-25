R.Moldova, printre cele mai sărace țări din Europa: locul 99 în lume

Republica Moldova ocupă locul 99, cu un PIB-PPP pe cap de locuitor de doar 19.678 dolari. Țara se află sub Ucraina (94 – 20.998 dolari) și România (49 – 49.212 dolari), dar înaintea unor state ca Dominica, Paraguay sau Peru, scrie bani.md.

Diferența față de statele europene dezvoltate este mare: venitul moldovenilor este de aproape 8 ori mai mic decât al românilor și de peste 7 ori mai mic decât media Uniunii Europene.

România, vecina Republicii Moldova, se clasează pe locul 49, cu 49.212 dolari pe cap de locuitor. Ucraina, afectată de război, se află totuși deasupra Moldovei, pe locul 94.

Țări mici, dar bogate, precum Luxemburg sau Irlanda, domină clasamentul datorită investițiilor masive, sistemelor financiare atractive și unei productivități ridicate.