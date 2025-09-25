Bibliotecarii din Soroca, în vizită de studiu la Hâncești: „Biblioteca nu are granițe, ci doar orizonturi deschise”

Un grup de bibliotecari din raionul Soroca, care, alături de elevi, studenți și voluntari ai Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”, au participat la o vizită de studiu organizată în cadrul clubului „Cartea – punte spre valorile europene”. Activitatea a fost coordonată de Andriana Muntean, bibliotecar principal, și s-a desfășurat în cadrul Programului Național „Acces la Cultură”.

Prima destinație a fost Conacul Manuc Bei, una dintre cele mai frumoase bijuterii arhitecturale și istorice ale Moldovei. Vizitatorii au descoperit farmecul încăperilor încărcate de istorie și au pășit pe aleile care păstrează parfumul timpurilor trecute. „Aici, parcă citim istoria nu din cărți, ci din ziduri și priveliști”, a spus participant.

Următorul popas a fost la Biblioteca Publică Raională „Antonie Plămădeală” Hâncești, integrată în complexul conacului. Spațiul modern, deschis inovației și dialogului, a oferit prilejul unor schimburi de idei și bune practici între bibliotecari. „Am primit o doză de inspirație pentru activitatea noastră de zi cu zi”, a afirmat o participantă.

În cadrul evenimentului, coordonatoarea proiectului, Andriana Muntean, a subliniat:

„Proiectul are ca scop promovarea cărții și a lecturii ca instrumente de apropiere între culturi, generații și comunități, în spiritul valorilor europene. Ne-am propus să valorificăm patrimoniul cultural european și local prin lectură și dialog, să încurajăm participarea activă prin activități interactive, să promovăm diversitatea culturală și identitatea europeană și să stimulăm tinerii în exprimarea valorilor europene. Ca impact, vizăm implicarea directă a peste 100 de participanți, crearea unei expoziții tematice, promovarea a cel puțin 20 de titluri europene și consolidarea legăturii dintre carte, comunitate și valorile europene.”

Această vizită nu doar a îmbogățit profesional participanții, ci i-a și unit ca oameni, confirmând faptul că biblioteca rămâne un spațiu fără granițe, deschis tuturor celor care caută cunoașterea și valorile europene.