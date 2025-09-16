Profil Electoral // Blocul Împreună: unirea, dezbinarea și oferta pragmatică pentru Parlament

La 28 septembrie 2025 electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la anticorupție.md au făcut un lucru mare creionând PROFILUL ELECTORAL al concurenților, pe care vi le propunem și atenției Dumneavoastră.

Blocul Împreună a suportat pe parcursul existenței sale scurte mai multe metamorfoze. Înființat în aprilie 2024, acesta a pornit de la patru partide componente, dar a pierdut trei dintre partenerii inițiali. În campanie, Blocul Împreună intră cu două formațiuni. Este vorba despre Partidul Schimbării și Partidul Verde Ecologist, care s-a alăturat obiectivelor comune în 2025. Cei doi aliați au înaintat o listă de 60 de candidați, care declară că sunt pregătiți să elaboreze proiecte de legi calitative în diverse domenii critice. Cap de listă este expertul în energetică Sergiu Tofilat.

Minus trei, plus unul

Blocul Împreună, o alianță politică pro-europeană, a fost înființat în aprilie 2024. Inițial, acesta a fost format din Partidul Schimbării, Liga Orașelor și Comunelor, Platforma pentru Demnitate și Avedăr și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB).

În august 2024, CUB se retrage din bloc, invocând jocuri de culise. Liderul CUB, Igor Munteanu, a anunțat că formațiunea își retrage sprijinul politic și pentru Octavian Țîcu, care a fost propulsat de bloc în calitate de candidat la prezidențiale din partea blocului.

„CUB nu acceptă în calitate de candidat o persoana care face declarații ce creează controverse politice. Biroul politic central își retrage sprijinul pentru actualul candidat. Ne rezervăm dreptul să sprijinim propriul candidat. Noi preferăm să ne păstrăm identitatea politică și dreptul de a acționa în numele alegatorilor noștri fără jocuri din culise sau influențe din partea unor cercuri din afara blocului apropiate de actuala guvernare. Această decizie ne desprinde definitiv de orice asociere la Blocul „Împreună””, a spus Munteanu.

În iulie 2025, Liga Orașelor și Comunelor (LOC), la fel, s-a retras din bloc și a anunțat că va participa separat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Reprezentanții LOC au declarat că blocul politic din care făceau parte și-ar fi pierdut direcția inițială și a fost transformat într-un „instrument politic izolat”, în care dialogul și deschiderea au fost înlocuite cu „tergiversare, etichetări și jocuri de culise”.

Pe 18 iulie 2025, Platforma DA a acceptat parteneriatul cu PAS, după ce blocul a respins propunerea de a avea trei candidați în lista PAS. În aceeași zi, Blocul Împreună decide să excludă Platforma DA din componența sa. Respectiv, Blocul s-a „despărțit”, în total, de trei partide.

Doi pe-un balansoar

Din totalul celor 60 de candidați înaintați de Blocul Împreună resetat, 45 sunt membri Partidului Schimbării (PS) și 15 – Partidului Verde Ecologist (PVE), care a aderat la bloc pe 1 martie 2025..16 candidați au participat și la campania precedentă, dintre care unul pe listele altor formațiuni politice. La lansare, liderii Blocului au menționat necesitatea de a coagula forțele proeuropene în Parlament.

Președintele Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, a declarat, la lansarea în campanie, că decizia vine după o perioadă destul de mare de discuții pentru formarea unui front comun pro-european, capabil să asigure o victorie clară a forțelor democratice și europene.

„Noi am încercat să argumentăm societății necesitatea creării unui front pro-european larg. Un unic concept și strategie, care în opinia noastră ar asigura o victorie fermă și certă forțelor pro-europene veritabile”, a declarat Gligor.

„Noi rămânem ferm pe poziții și participăm la aceste alegeri, desigur în cadrul Blocului „Împreună”, pentru că partidul Verde Ecologist este un partid curat și se ține de cuvânt. Problemele de mediu cu care se confruntă Republica Moldova trebuie soluționate azi, nu mâine”, a subliniat liderul partidului Verde Ecologist, Anatolie Prohnițchi.

„Pe parcursul ultimelor 10 ani am apărat statul de drept, dreptatea socială, interesele omului simplu și am pledat pentru reforme veritabile în economie și justiție. Am pledat pentru un viitor european. Venim în aceste alegeri cu un program care apără antreprenorii de corupție și abuzuri, promovează drepturile cetățeanului de rând la servicii publice calitative, la sănătate și protecție socială și desigur, apără drepturile celor plecați de acasă.

1. Sistem fiscal loial pentru antreprenorii mici şi afacerile de familie

a. Impozit zero pe venit – pentru a stimula crearea locurilor de muncă și pentru a convinge oamenii noștri să nu mai plece;

b. Vom reduce impozitele salariale de la 46% la 23% – pentru că așa vom elimina salariile la negru, vom reduce economia tenebră și vom crește veniturile bugetare;

c. Achitarea TVA nu la import, dar la momentul generării venitului.

d. Vom interzice FISCului și altor organe de control sa amendeze antreprenorii mici și de familie pentru un termen de 4 ani. Vom transforma organele statului din jandarm în partener.

2. Vom proteja drepturile și interesele Diasporei

a. Vom elimina obstacolele la investiții și transferuri de peste hotare.

b. Vom anula cerințelor de justificare a provenienței banilor investiți în afaceri de familie și imobile. Orice transfer/investiție din diasporă se prezumă legală până la proba contrară;

c. Statul va acorda ajutor cetățenilor din diasporă la fondarea afacerilor noi și dezvoltarea celor existente.

d. Vom aplica noul regim fiscal și moratoriul la controlul de stat pentru toate afacerile fondate de cetățenii din diasporă.

3. Justiție

a. Niciun judecător și nicun procuror corupt nu va ramâne în sistem – vom asigura o evaluare externă profesionistă și independentă de politic.

b. Vom lichida Procuratura Anticorupție și a PCCOCS și vom crea o procuratură specializată independentă și integră – procurori mai puțini, dar competenți, integri, curajoși și motivați.

c. Vom elimina încălcările comise de executorii judecătorești.

d. Vom reforma domeniului insolvenței pentru a elimina abuzurile și schemele.

e. Vom crea un Fond de Asistență Juridică pentru cetățenii cu venituri mici și ne vom asigura că justiția e accesibilă pentru toți.

4. Reforma politicilor de sănătate

a. Vom asigura dreptul de a alege liber serviciile medicale incluse în polița de asigurare – la spitale private sau publice.

b. Vom implementa un Program national de prevenire a maladiilor și vom crea un sistem de depistare timpurie și prevenire a maladiilor pentru a reduce numărul cazurilor de boli cardiovasculare si cancer;

c. Vom revizui salarizarea personalului medical și medicilor pentru a opri exodul specialiștilor din sistemul medical și a elimina corupția.

5. Mediu

a. Prin gestiunea corectă a deșeurilor vom transforma gunoiștile neautorizate din problemă națională în resursă energetică – 80% din deșeuri vor fi reciclate până în 2029.

b. Vom asigura apă potabilă și sisteme moderne de canalizare, conforme standardelor UE în toate localitățile – pentru noi accesul la apă potabilă de calitate este un drept fundamental al fiecărui cetățean și fundația sănătății noastre.

c. Vom împăduri Republica Moldova, sistemic și profesionist, cu investiții în pepiniere, specii adaptate – nu vom lasă nici un hectar erodat sau degradat fără pădure”, promite Blocul Împreună și liderii săi.

Reprezentanții blocului fac apel la electoratul pro-european să le acorde susținerea, considerând că prezența formațiunii în viitorul Parlament este esențială pentru continuarea cursului european și pentru soluționarea problemelor din societate, inclusiv cele legate de protecția mediului.

Liderii Împreună

Sergiu Tofilat este cap de listă Împreună. Candidatul de pe poziția întâia din Lista Împreună este vicepreședinte al partidului Schimbării, membru fondator al Asociației WatchDog și expert în domeniul energetic şi financiar- bancar. Tofilat spune că prezența candidaților Împreună în Parlament va asigura calitatea și expertiza în procesul de elaborare a legilor.

„Prezenţa noastră în Parlament va aduce calitate şi expertiză în elaborarea legilor, dar şi mari bătăi de cap acelor instituţii, care calcă în picioare legea şi interesele cetăţenilor”, a declarat Tofilat.

Tofilat este autorul mai multor studii/investigații despre situația din domeniul energetic: Octombrie 2020 – Studiu privind datoria la gaz a Moldovei: „Moldovagaz vs Gazprom: cine de fapt are datorii?”; Septembrie 2019 – Studiu „Moldovagaz – 20 de ani de fraude masive sub protecţia acţionarilor şi instituţiilor de stat”; Iunie 2019 – Studiu “Laundromatul rusesc – schema de spălare a 70 miliarde dolari facilitată de elitele politice din Moldova”; Iunie 2019 – Studiu “Gazoductul Ungheni-Chișinău: Perspective până și după 2020”; Octombrie 2017 – Raport de monitorizare a activităţii ANRE pentru 2015-2017; Aprilie 2017 – Studiu privind datoria la gaz a regiunii transnistrene: „Impunitate şi înţelegeri rentiere în sectorul energetic al ţării”; August 2016 – Investigaţie privind compania-intermediar “Energokapital” la procurarea de energie.

Candidatul se lansează oficial în politică în decembrie 2019, atunci când a devenit consilier municipal în Chișinău din partea Mișcării Social-Politice „Forța Nouă”. Acesta a preluat, de fapt, mandatul colegului de partid Victor Chironda, care a fost numit viceprimar. La distanță de un an, renunță la funcție, acceptând invitația Maiei Sandu să facă parte din echipa sa. La Președinție a exercitat funcția de consilier în domeniul energetic al președintelui Republicii Moldova.

În iulie 2023, Tofilat devine membru al Consiliului de Observatori al Moldovagaz.

Dosarul Energocom

Sergiu Tofilat este și autorul denunțului împotriva lui Igor Dodon, în dosarul Energocom. Acesta a făcut denunțul în urma unei investigații jurnalistice realizată de Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM), care a dezvăluit, în 2008, ilegalitățile comise în timpul mandatului lui Igor Dodon la Ministerul Economiei și al Zinaidei Greceanîi în fruntea Guvernului.

La 1 iunie 2008, Republica Moldova a procurat energie electrică din Ucraina la preț de 4,4 cenți SUA/kWh, cu 10% mai mare decât cel plătit în luna mai.

Potrivit dezvăluirilor făcute de reporterii CIJM, această majorare de preț s-a făcut în beneficiul unei firme înregistrate în Ungaria în spatele căreia erau persoane suspuse din conducerea Moldovei și Ucrainei.

În noiembrie 2017, Tofilat a prezentat dovezi despre schema frauduloasă de import a energiei electrice prin intermediul unei companii-căpușă. Igor Dodon a respins acuzaţiile de implicare în dosarul Energocom.

„Milioanele” de la Moldovagaz

Indemnizațiile cu cinci zerouri de la Moldovagaz au fost motiv de comentarii în spațiul public. Atunci, Tofilat a adus dovezi că donează o mare parte din salariu.

„Văd că s-au pornit din nou minciunile și manipulările legate de salariul pe care l-aș fi primit la consiliul de observatori al Moldovagaz. Evident, n-au spus un cuvânt că am donat jumătate de salariu armatei Ucrainei, care ne apără de bombele şi dronele ruseşti. După ce am fost numit în funcţie, am propus din start reducerea salariilor membrilor consiliului. Am propus și o metodologie bine pregătită, inspirată din practicile bune, cum ar fi România. Dar reprezentanţii Gazprom, care dețin majoritatea acţiunilor, au refuzat. I-am preîntâmpinat din start că dacă refuză, voi dona jumătate din salariu armatei Ucrainei. Spre deosebire de trolli şi de cei care-i plătesc, eu răspund pentru cuvintele mele. Donaţiile le-am făcut oficial şi le-am indicat în declaraţia de avere, care este publică. O vedeţi în imagine. Soldaţii ucraineni ne-au mulţumit pentru ajutor şi ne-au transmis mesaje video. Am evitat să le public, nu-mi place să mă laud, dar o fac acum. Cred că oamenii ar vrea să le vadă pentru a se convinge personal că eu mă ţin de cuvânt. Sunt mândru că în acest fel am contribuit la apărarea Republicii Moldova de invadatorii putiniști. Anume așa, pentru că soldaţii ucraineni își dau viața și pentru libertatea noastră!”, a scris Tofilat.

Atitudine a luat și Asociația WatchDog.

„Despre salariul de “milioane” al lui Sergiu Tofilat la MoldovaGaz. Sergiu a propus reducerea salariului tuturor membrilor Consiliului, dar propunerea nu a fost acceptata. În rezultat, 50% din salariu l-a donat armatei ucrainene – video cu mulțumiri mai jos. 25% – a fost donat dlui Şoitu (expert în energetică), iar salariul lui Sergiu a fost de-facto de 30.000 lei lunar. Nu vă lăsați pradă manipulărilor marca Luchianiuc”.

În Declarația de avere și interese depusă la CEC, Tofilat a trecut, pentru anul 2024, venituri totale de aproape 2 milioane de lei de la Moldovagaz. Aproape 50 de mii de euro însă au fost donați.

Candidatul a ridicat un salariu de 71 de mii de lei de la WatchDog, dar și alte aproape 300 de mii din aceeași sursă – drepturi de autor. Alte aproximativ 400 de mii lei i-a încasat în calitat de diurne, consultații în domeniul energetic sau prestarea serviciilor de moderare și traininguri.

Tofilat deține o cotă-parte de 6/20 dintr-o casă de locuit cu suprafața de 108 m², evaluată la peste 638 de mii de lei. Candidatul conduce un automobil Volvo S80 D5, fabricat în 2007 și cumpărat în 2011 cu 11 mii euro.

În cele cinci conturi bancare pe care le deține, Tofilat păstrează aproximativ 545 mii de lei, circa 1.800 de euro și peste 1.000 de dolari.

Anatolie Prohnițchi ocupă poziția a doua în lista electorală a Blocului Împreună. Militar de carieră, acesta a fost comandant de brigadă în Trupele de Carabinieri și Șef adjunct al Direcției Pază de Stat. Și-a început activitatea politică în 2007, aderând la Partidul Ecologist Alianța Verde”din Moldova. CInci ani mai tâziu este ales președinte al formațiuni, care și-a schimbat și denumirea în Partidul Verde Ecologist. Cel mai bun rezultat l-a obținut în 1998, în componența „Convenției Democrate din Moldova”, atunci când a acces în Parlament cu doi deputați.

În 2023, Prohnițchi a candidat pentru funcția de primar al muncipiului Chișinău, dar a obținut 0,06% din sufragii.

Conform Declarației de avere și interese depusă la CEC, singurul venit declarat de Anatolie Prohnițchi pentru anul 2024 este pensia de aproape 160 mii lei. Ceva mai mult a contribuit la bugetul familiei soția sa, care a ridicat un salariu de 170 mii lei, dar și o pensie de aproximativ 75 mii lei. Familia Prohnițchi deține un teren și două case de locuit, dobândite prin contract de donație sau de moștenire. Lui Anatolie Prohnițchi îi aparține jumătate dintr-un apartament de 65 de metri pătrați, cu valoarea declarată a acestuia de nici 2000 de lei. Candidatul declară și o vilă procurată în 2007.

Ștefan Gligor este avocat din 2011, iar înainte de a deveni apărător a lucrat consultant la Ministerul Reintegrării, după care a trecut în Aparatului Parlamentului.

Din 2016 devine mai vocal în spațiul public, iar în 2017 a fost unul dintre organizatorii protestelor împotriva sistemului electoral mixt promovat de Vlad Plahotniuc. Doi ani mai târziu și-a depus dosarul la concursul pentru ocuparea funcției de procuror general, dar nu a trecut de etapa de preselecție. La alegerile prezidențiale din 2020 a deconspirat schema prin care, în baza unor date personale false, au fost deschise mai multe secții de votare în Federația Rusă.

În 2021 a creat Partidul Schimbării, lansându-se oficial în politica mare.

Doi ani mai târziu, candidatura sa a fost înaintată pentru funcția de primar al municipiului CHișinău. Partdul Schimbării și Gligor au obținut rezultatul 9, cu 0, 83 % din sufragii.

Pentru anul 2024, Ștefan Gligor nu declară venituri. Banii cu care s-a întreținut familia provin din câștigurile soției, care a ridicat anul trecut peste 290 de mii de lei, inclusiv din dividende de la companiile Margsim SRL și Case de Pin SRL.

Veniturile familiei au fost completate cu 10 mii de lei, obținuți din darea în arendă a unor bunuri ale SRL „Case de Pin”.

Familia Gligor deține un teren intravilan, pe care l-a cumpărat în 2018 și care i-a costat 1,2 milioane de lei. Totodată, averea familiei cuprinde și patru imobile – trei apartamente și o casă de locuit.

Din Lista Împreună mai fac parte fostul șef de la STISC, Alexandru Corețchi, care s-a alăturat formațiunii la sfârșitul lunii iulie, fostul director la Căile Ferate, Oleg Tofilat, director executiv al Asociației „Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din R. Moldova”, dar și Simion Tatarov, primarul orașului Rezina, aflat la al treilea mandat.

Programul electoral al Blocului Împreună -: Moldova poate mai mult!

Autor: Viorica MIJA, anticoruptie.md