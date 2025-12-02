„Privighetoarea Nordului” inspiră Chișinăul: soprana drochiană Tamara Balan va preda canto la Beta Kids Community.

Recent, în municipiul Chișinău s-a desfășurat un eveniment cu impact național – lansarea oficială a Cărții cu sunete „Maria Mirabela”, organizat de Violeta Cerba, fondatoarea Beta Kids Community, în parteneriat cu Librăria „Dorința” și Școala de Muzică „Eugen Doga” din Chisinau.

Prev 1 of 8 Next

Evenimentul a omagiat creația a doi titani ai culturii naționale: Grigore Vieru și Eugen Doga, fiind nu doar o adunare festivă, ci o întoarcere la rădăcinile sensibilității noastre, la valorile care ne formează ca popor și ca oameni.

Lansarea de carte a fost marcată de prezența personalităților notorii Viorica Doga, fiica celebrului compozitor Eugen Doga și Călin Vieru, feciorul marelui poet al Neamului, Grigore Vieru, care au dat greutate momentului.

Într-o atmosferă solemnă și plină de emoție, copiii au avut privilegiul de a participa în cadrul acestui proiect editorial, realizat de Librăria „Dorința”, care aduce splendoarea unei capodopere a copilăriei. Inspirată din universul filmului de legendă „Maria Mirabela”, povestea care a încântat generații întregi, cartea cu sunete reușește să readucă magia, muzica și învățămintele esențiale ale copilăriei într-o formă modernă, interactivă și profund emoționantă.

A-l celebra pe marele poet Grigore Vieru înseamnă a reaminti lumii cât de prețioasă este inocența, cât de fragile și în același timp puternice pot fi cuvintele, atunci când sunt scrise cu sufletul. Versurile lui au dăruit copilăria întregii națiuni, au transformat simplitatea în artă pură și au făcut din dragoste, mamă și țară pilonii identității noastre culturale. Vieru rămâne poetul inimilor curate – al celor care nu uită să simtă.

La fel, omagierea celebrului compozitor Eugen Doga, reprezintă un act de recunoștință pentru muzica ce a atins milioane de oameni de pe toate meridianele lumii. Melodiile sale, pline de sensibilitate, echilibru și farmec, sunt punți între generații, între emoție și eternitate. Sunetele lui nu doar se ascultă – ele se trăiesc, se respiră, se poartă în suflet ca pe o binecuvântare.

Copiii au urmărit un program artistic de excepție, susținut de elevii talentați ai Școlii de Muzică „Eugen Doga”, actori ai teatrului, alături de copii în roluri principale, care au readus la viață lumea miraculoasă a Mariei și Mirabelei.

Oaspetele special al festivității a fost îndrăgita soprană drochiană, numită „Privighetoarea Nordului”, Tamara Balan, care a onorat cu prezența, la invitația doamnei Violeta Cerba, fondatoarea Beta Kids Community, cea care este un exemplu viu de dedicare, viziune și iubire pentru educație, fiind o promotoare a proiectelor educaționale moderne, construind un spațiu în care copiii pot crește nu doar în cunoștințe, ci și în sensibilitate, creativitate și încredere în propriile forțe.

Violeta nu este doar o profesionistă impecabilă, ci și un om cu o inimă rară. Prietenia ei cu celebra soprană drochiană Tamara Balan este dovada unei legături născute din respect reciproc, admirație și valori comune. Împreună, cele două promovează ideea că arta și educația pot merge mână în mână și că un copil expus la frumusețea muzicii, a culturii și a emoției curate va deveni un adult mai bun.

Participarea la eveniment a fost pentru Tamara Balan mai mult decât o simplă apariție publică – a fost un moment încărcat de emoție, recunoștință și inspirație. Soprana a mărturisit că atmosfera caldă și deschiderea publicului au făcut-o să simtă, din nou, cât de profund poate vibra arta, atunci când este împărtășită cu sinceritate, delectând publicul cu interpretarea piesei „Torno a Sorrento” de A.Curtis, care a generat emoții tari, ce au lăsat publicul fără cuvinte, fiind expresia desăvârșită a respectului unanim pentru talentul irevocabil și vocea inegalabilă.

Unul dintre cele mai marcante momente pentru îndrăgita soprană drochană, a fost întâlnirea cu Călin Vieru, fiul marelui poet Grigore Vieru. Dialogul cu acesta i-a trezit amintirea poeziei care i-a modelat sensibilitatea artistică încă din copilărie. „În cuvintele lui am regăsit blândețea, demnitatea și căldura pe care le simți în versurile tatălui său. A fost ca și cum m-aș fi conectat, pentru o clipă, direct la spiritul liric al lui Grigore Vieru”, a mărturisit soprana.

La fel de emoționantă a fost și întâlnirea cu Viorica Doga, fiica inegalabilului compozitor Eugen Doga. Tamara Balan a descris-o ca fiind „un om lumină”, purtând cu noblețe moștenirea artistică a tatălui ei. Discuția cu Viorica i-a adus sopranei o bucurie aparte, mai ales pentru că multe dintre primele emoții muzicale ale Tamarei au fost trăite ascultând creațiile lui Eugen Doga. „Să stai alături de cineva care poartă în ADN magia acelor melodii, îți dă un sentiment de acasă, dar și o forță nouă”, a povestit ea.

La final, Tamara Balan a recunoscut, că întâlnirea cu aceste două personalități i-au oferit nu doar o confirmare a drumului său artistic, ci și o sursă de inspirație pentru proiectele viitoare, inclusiv pentru munca sa cu copiii — acolo unde, spune ea, „se simte cel mai aproape de esența artei și a sincerității umane.”

Privighetoarea Drochiei pășește cu emoție și demnitate spre Chișinău, ducând cu ea magia muzicii clasice ca pe o lumină care nu se stinge niciodată. În fiecare copil talentat pe care îl va întâlni, vede o scânteie ce merită aprinsă, o poveste care abia începe să se scrie.

Cu vocea ei delicată, dar puternică, și cu răbdarea unui suflet care știe cât valorează un vis, ea nu vine doar să predea – vine să inspire. Să deschidă porți, să modeleze sensibilități, să trezească în cei mici acea vibrație interioară care transformă sunetele în artă și emoțiile în curaj.

Pentru Tamara Balan, muzica nu este doar o profesie, ci un dar. Iar acum acest dar ajunge la Chișinău, acolo unde inimile tinere îl vor primi cu entuziasm, curiozitate și strălucirea propriilor lor potențiale.

Soprana originară din Drochia, este unul dintre acele daruri rare pe care un pământ le oferă lumii doar o dată la multe generații. Titlul de „Privighetoarea Nordului”, este un titlu câștigat nu prin vorbe, ci prin vibrația unică a unei voci, care pare să poarte în ea seninătatea, misterul și forța întregului nord moldav.

Vocea sopranei Tamara Balan reușește de fiecare dată să atingă inimile celor care o ascultă. Sunetul pe care îl creează nu este doar tehnică, ci magie pură: o combinație de claritate cristalină, expresivitate dramatică și o sensibilitate care transformă fiecare interpretare într-o poveste trăită pe loc.

Drumul ei artistic, deși marcat de muncă neobosită, a fost luminat de talentul său nativ – un talent care a depășit granițele Moldovei și a ridicat numele țării pe scene din Republica Moldova, România și America. Ovații în picioare, cronici elogioase și admirația sinceră a publicului au însoțit-o peste tot, confirmând că „Privighetoarea Nordului” nu este doar un epitet frumos, ci o realitate artistică de necontestat.

Evenimentul Maria, Mirabela a fost o experiență de neuitat pentru Beta Kids Community, dar și pentru toți acei care au adus frumosul, cultura și educația de calitate în viața celor mici – cu respect, responsabilitate și devotament; celor care au adus un plus de lumină, emoție și autenticitate acestei zile speciale.

Violeta Cerba, organizatoarea evenimentului a adus sincere mulțumiri partenerilor și invitaților speciali Viorica Doga, Călin Vieru, sopranei Tamara Balan, pentru prezența la acest eveniment, care au adus o lumină aparte acestei zile magice dedicate copiilor, oferindu-le o experiență pe care o vor purta mult timp în suflete. Acest eveniment nu a comemorat doar două nume, ci a readus în lumină două forțe creatoare care continuă să ne unească, să ne inspire și să ne amintească faptul că, prin artă, un neam devine nemuritor.

Prin inițiativele sale, Violeta Cerba demonstrează că educația timpurie poate deveni o punte către un viitor luminos. Iar faptul că în proiectele Beta Kids Community se alătură și personalități artistice de talia Tamarei Balan, confirmă încă o dată că acolo unde există viziune, există și evoluție.

Celebra soprană își deschide acum aripile spre o nouă misiune: predarea artei cântului la Beta Kids Community din Chișinău. Pentru mulți, vestea stârnește emoții amestecate: admirație, bucurie, dar și o întrebare firească: Oare Drochia pierde un talent irevocabil?

Adevărul este că un artist ca Tamara Balan nu poate fi „pierdut”. Talentele mari nu aparțin doar unui oraș – ele aparțin lumii. Dar rădăcinile ei sunt adânc înfipte în pământul Drochiei, locul unde și-a format vocea, caracterul, sensibilitatea și încrederea. Acolo unde oamenii au încurajat-o, unde au ascultat-o prima dată, unde i-au crescut aripile.

Astăzi, când experiența și prestigiul ei îi deschid porțile unor proiecte naționale și internaționale, Privighetoarea Nordului alege să se apropie de copii, să le ofere din darul ei, să le insufle dragostea pentru muzica de operă. Este o dovadă de generozitate, nu de despărțire.

Drochia nu o pierde. Drochia o dă lumii – și lumea o primește cu brațele deschise.

Iar ea, oriunde va merge, va purta acasă în glas, în memorie și în suflet. Și, cu siguranță, va reveni mereu acolo unde a început povestea: la baștina care i-a dăruit primul vis și primul public.

Plecarea sopranei Tamara Balan la Chișinău este un nou început — unul care luminează și mai mult numele orașului Drochia, ducându-l pe aripile unei voci ce nu poate fi uitată.

Ala BUGAI