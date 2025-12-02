Biblioteca din satul Șuri face un pas important spre viitorul digital

De către

Recent, Biblioteca Publică Șuri a făcut un pas esențial spre modernizare și digitalizare, grație unei donații valoroase de 7 calculatoare oferite de compania DRA Draexlmaier Automotive S.R.L., un gest de responsabilitate socială cu impact real în comunitatea locală.

Donația a fost realizată cu sprijinul directorului companiei, Guido Meinelt, căruia administrația bibliotecii îi adresează sincere mulțumiri pentru generozitate, deschidere și implicare în dezvoltarea competențelor digitale ale locuitorilor satului Șuri.

Noile echipamente vor contribui direct la:

desfășurarea activităților de educație media;

instruiri digitale pentru elevi, tineri și adulți;

facilitarea accesului la internet și servicii informaționale moderne;

dezvoltarea competențelor digitale pentru toate vârstele.

„Această donație înseamnă mai mult decât tehnologie. Este o investiție în oameni, în educație și în viitorul comunității noastre”, au declarat reprezentanții Bibliotecii Publice Șuri.

Prin sprijinul oferit de Draexlmaier, biblioteca își extinde capacitatea de a răspunde cerințelor actuale ale utilizatorilor și își consolidează rolul de centru comunitar modern, accesibil și incluziv.

Această colaborare reprezintă un exemplu reușit de parteneriat între mediul privat și instituțiile publice, demonstrând că implicarea responsabilă a companiilor poate aduce schimbări concrete în viața oamenilor, mai ales în mediul rural.

Biblioteca Publică Șuri își exprimă profunda recunoștință față de compania donatoare și își reafirmă angajamentul de a valorifica eficient această donație, spre beneficiul întregii comunități.

Împreună construim un viitor digital mai bun pentru satul Șuri!

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri, corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)