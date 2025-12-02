S-a supărat! Condamnatul fugar Ilan Șor închide toate „proiectele sociale” din Republica Moldova

„Mesia” leneșilor și celor certați cu bunul sim a făcut anunțul acestui sfârșit de an – Ilan Șor închide toate „proiectele sociale” în Republica Moldova. Aceasta nu înseamnă decât eșecul lui Șor, dar…experții punctează că ar fi vorba despre o nouă strategie a Moscovei în războpiul hibrid împotriva Chișinăului.

Experții sunt de părerea că „operațiunile de influență devin mai sofisticate, iar Rusia își pregătește un război hibrid de uzură pentru a submina sprijinul public față de parcursul european”.

De altfel, Ilan Șor „va implementa proiectele sale sociale” în alte ex-republici sovietice, cum ar fi Kârgâzstan și Armenia.

 

 

 


