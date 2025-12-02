Primărița din Hăsnășenii Mari ar putea fi revocată prin referendum

Mai mulți locuitori ai satului Hăsnășenii Mari din raionul Drochia intenționează să organizeze un referendum local, pentru revocarea din funcție a primăriței Angela Moroșan. Grupul de inițiativă care va colecta semnăturile necesare a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală, la 1 decembrie, scrie agora.md

Drept motive ale inițierii referendumului, membrii grupului au invocat un contract de arendă care ar fi fost reziliat „neconform”, executarea „neautorizată” a unor lucrări de reparație, construirea unui drum până la proprietatea primarului, „fără documente legale”, pretinsa lipsă de transparență în gestionarea banilor publici și altele.

În punctul de vedere prezentat la CEC, primărița localității, Angela Moroșan, a susținut că pretențiile formulate de membrii grupului de inițiativă „sunt arbitrare și se bazează exclusiv pe declarația acestora, în lipsa unor sentințe și hotărâri judecătorești definitive sau a altor probe”.

Grupul de inițiativă este format din 20 de membri, iar conducătorul acestuia este Andrei Arhirii. CEC a stabilit că procedura de constituire a grupului a fost realizată cu respectarea cerințelor legale, iar lista membrilor îndeplinește condițiile necesare.

Astfel, CEC a decis înregistrarea grupului de inițiativă și al conducătorului acestuia, în vederea inițierii referendumului. Membrii grupului trebuie să colecteze cel puțin 123 de semnături din numărul total de 1.226 de alegători din localitate. Aceasta până la data de 30 ianuarie 2026.