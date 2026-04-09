Primăria municipiului Iași a donat sorocenilor peste 25 tone de apă potabilă

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a organizat și trimis municipiului Soroca un lot de apă potabilă. Este vorba despre un ajutor umanitar esențial și binevenit în urma poluării Nistrului din luna martie. Cei 25.069 de litri de apă împachetați pe 35 de paleți urmează să fie livrată grăginițelor de copii.

În total, primăria din Iași a colectat peste 46.000 de litri de apă potabilă în cadrul unei campanii de sprijin pentru municipiile Bălți și Soroca. Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a mulțumit ieșenilor pentru susținerea și implicarea sinceră în momente dificile pentru soroceni, gest caree contează enorm. Sprijinul înseamnă nu doar ajutor concret, ci și încrederea că avem alături oameni care nu ne vor lăsa în perioade grele. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)