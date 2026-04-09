Primăria municipiului Iași a donat sorocenilor peste 25 tone de apă potabilă

De către
OdN
-
0
34
  Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a organizat și trimis municipiului Soroca un lot de apă potabilă. Este vorba despre un ajutor umanitar esențial și binevenit în urma poluării Nistrului din luna martie. Cei  25.069 de litri de apă împachetați pe 35 de paleți urmează să fie livrată grăginițelor de copii.
   În total, primăria din Iași a colectat peste 46.000 de litri de apă potabilă în cadrul unei campanii de sprijin pentru municipiile Bălți și Soroca. Primarul municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a mulțumit ieșenilor  pentru susținerea și implicarea sinceră în momente dificile pentru soroceni, gest caree contează enorm. Sprijinul înseamnă nu doar ajutor concret, ci și încrederea că avem alături oameni care nu ne vor lăsa în perioade grele. (Foto: Serviciul de presă al primăriei Soroca)

  • ETICHETE
  • VC
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.