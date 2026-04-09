Medicii au grijă de noi. Cine are grijă de ei? 

În perioada 06 – 10 aprilie 2026, la nivel național este marcată Săptămâna promovării sănătății la locul de muncă, desfășurată în acest an sub genericul “Sănătatea lucrătorilor medicali – sănătate pentru toți”.

La Soroca, evenimentul a fost punctat printr-un atelier tematic organizat în cadrul IMSP Spitalul Raional Soroca, reunind peste 60 de specialiști din domeniul medical. Evenimentul a fost realizat cu participarea experților din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică – Direcția supravegherea sănătății în relație cu mediul, în colaborare cu reprezentanți ai USMF “Nicolae Testemițanu” și CSP Soroca și a avut drept scop sensibilizarea și informarea lucrătorilor medicali privind importanța protejării propriei sănătăți.

În cadrul atelierului au fost abordate teme de actualitate, precum prevenirea bolilor profesionale, identificarea factorilor de risc, promovarea condițiilor de muncă sigure și monitorizarea stării de sănătate a angajaților.

Organizatorii subliniază că sănătatea lucrătorilor medicali nu este doar o responsabilitate individuală, ci o prioritate pentru întreg sistem de sănătate. Prin acțiuni de informare și prevenire, campania își propune să contribuie la consolidarea unei culturi organizaționale orientate spre siguranță și bunăstare.

Activitatea a fost organizată cu sprijinul proiectului “Viața sănătoasă” .

Sănătatea lucrătorilor medicali este o investiție în sănătatea întregii societăți.

Victoria CATAN, șef secție PSP