Joia Mare – semnificație, tradiții și obiceiuri

Joia Mare este denumirea dată în tradiția creștină din Săptămânii Patimilor, cunoscută și ca Joia Neagră sau Joimăriță. În această zi, creștinii reflectă asupra sacrificiului lui Hristos pentru mântuirea lor și se pregătesc spiritual pentru celebrarea Învierii Domnului.
Tradiții și obiceiuri de Joia Mare
În Joia Mare, gospodinele vopsesc și încondeiază ouăle de Paște, coc pasca și cozonacul. Conform tradițiilor, oțetul și urzicile sunt două alimente interzise de a fi folosite în săptămâna patimilor, și în special în această zi, deoarece se spune că atunci când era răstignit, Isus Hristos era bătut cu urzici peste răni și i s-a dat să bea oțet în loc de apă.
În această zi se ține post cu mâncare uscată. Creştinii care au postit și s-au spovedit, se împărtăşesc. La biserici nu se mai trag clopotele, ci doar se bate toaca.
Potrivit tradiției, în această zi, credincioșii nu au voie să spele haine. Miercurea Mare a fost ultima zi din această săptămână în care se poate spăla. Cine doarme în această zi va fi leneş şi netrebnic, adică nu va fi bun de treabă, până în anul următor. (SURSA: ziuadeazi.md)